积极响应2026年全民厉行节约反对浪费日

越通社河内——越南政府总理黎明兴日前签署了第924/QĐ-TTg号决定，颁布2026年全民厉行节约、反对浪费日响应活动实施计划。



该决定明确指出，在全国范围内开展5.31全民厉行节约、反对浪费日响应活动旨在增强全社会对厉行节约和反对浪费工作的目的和意义的认识和遵纪守法意识；进而改变每一位公民的行为，在全社会培育并广泛传播厉行节约、反对浪费的文化风尚。



以“节约能源，繁荣未来”为主题，2026年全民厉行节约、反对浪费日将开展一系列宣传活动，进一步彰显厉行节约、反对浪费文化在国家治理和社会生活中的重要地位与作用，广泛宣传党关于厉行节约、反对浪费，特别是关于节约能源和高效利用能源的主张和政策以及相关法律法规。



同时，发起相关活动和竞赛，征集并推广厉行节约、反对浪费、节约能源和高效利用能源倡议和解决方案，对在厉行节约、反对浪费工作中取得突出成绩以及提出卓有成效解决方案和措施的集体和个人予以表彰。



黎明兴要求各部委、部级机构以及中央直辖省市人民委员会在各自职责和权限范围内，通过多种形式开展2026年全民厉行节约、反对浪费日响应活动，通过现场、官方媒体和社交媒体平台等渠道开展宣传活动等。（完）





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