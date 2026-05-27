社会

2026年战争遗留爆炸物事故防范意识主题知识竞赛吸引180万人次参加

越南国家地雷行动中心（VNMAC）5月26日上午在河内举行2026年战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛总结会议暨颁奖仪式。

代表们参观越南爆炸物防范图片展。图自越通社
代表们参观越南爆炸物防范图片展。图自越通社

越通社河内——越南国家地雷行动中心（VNMAC）5月26日上午在河内举行2026年战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛总结会议暨颁奖仪式。

联合国开发计划署（UNDP）驻越南常驻代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）、韩国国际合作机构（KOICA）驻越南办事处副主任元智英（Won Ji Young）一同出席活动。

根据越南的实际要求，同时响应4.4国际提高地雷意识和协助地雷行动日，越南国家地雷行动中心已同有关各方联合在全国范围内举办了战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛。

与此同时，越南国家地雷行动中心还与韩国国际合作机构及联合国开发计划署配合，在顺化市、广义省和嘉莱省开展的“致力于越南-韩国和平村的越南地雷行动”项目（KVPVP）框架内发起了线上知识竞赛活动。

越南国家地雷行动中心副主任、竞赛组委会主任严春龙大校表示，本次竞赛主要内容围绕地雷和爆炸物识别知识、地雷爆炸事故防范技能、发现爆炸物后的正确处置方法、以及针对地雷受害者的相关政策，从而进一步增强民众地雷及爆炸物事故防范意识并改变他们的行为。

越南国家地雷行动中心副主任黎光和透露，在2026年4月4日至5月4日期间，本赛共吸引超过180万人次参与，在社会上产生了广泛而积极的影响，有效推进民众地雷和爆炸物事故防范意识增强和行为转变。根据比赛成绩，组委会最终确认全国共有23名参赛者获奖，其中包括一等奖1名、二等奖3名、三等奖4名以及安慰奖15名。

KVPVP项目框架内举办的线上知识竞赛共吸引189132人次参与。根据比赛结果，组委会最终选出12名获奖者，包括一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、安慰奖6名。

黎光合强调，此次活动不仅表彰在竞赛中取得优异成绩的个人，也进一步彰显了各级各部门、全社会以及国际友人对处理战后遗留地雷爆炸物影响，保障人民群众生命财产安全的高度决心与协调配合。

组委会相信，通过此次竞赛，关于地雷和爆炸物事故防范的人文关怀理念及相关知识将得到更加广泛和深入的传播，进一步增强社会责任意识，为建设和平安宁、可持续发展的社会环境，造福全体越南人民作出积极贡献。（完）

出席会议的越南代表团。图自越通社

越南在联合国介绍将地雷行动与可持续发展相结合的方法

4月24日，越南-韩国和平村项目（KVPVP）在第二十九届国际地雷行动国家主管机构主任及联合国顾问会议（NDM-UN29）上分享了越南将地雷后果克服工作与可持续发展相结合的经验，从而肯定了排雷行动作为促进长期发展成果重要因素的作用。

越通社
#战争遗留爆炸物 #事故 #防范意识 #知识竞赛 #180万人次参加 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

更多

嫌疑人炉氏香被当场抓获。图自越通社

越南破获一起跨境毒品运输案

5月25日，越南边防部队副司令阮文善少将向奠边省各职能部门颁发奖励，表彰其在破获DB326.3P专案第二阶段中取得突出战绩，成功抓获一名涉嫌从老挝向越南非法运输3.6万粒合成毒品及50克海洛因进行贩卖的嫌疑人。

一段由广治省布泽乡公安应用人工智能技术生成的宣传短片。图自越通社

📝时评：“数字思想生态系统”建设须从“被动反应”转向“早期引导”

当前数字化转型背景下，党的思想工作最大的堵点不是缺乏力量或决心，而是缺乏连接。各地方有各自的数据系统、各自的平台。不少地方、单位仍然以手工方式处理信息，缺乏互联互通。有些地方当社交媒体上爆发"热点"事件时，信息已经传播了数小时甚至数天，而职能部门仍在按照旧流程汇总报告。

合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

胡志明市即将为工人新建5000套住房

5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填筑建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市范围内工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社

力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理近日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自越通社/新华社

主动防控埃博拉病毒病

为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。

嘉莱省亚都（Ia Tul）乡党委副书记拉兰·拉尔向当地群众宣传党的路线和国家法律法规。图自越通社

嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

图片展展出的一个作品。图自越通社

在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。