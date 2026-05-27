2026年战争遗留爆炸物事故防范意识主题知识竞赛吸引180万人次参加

越通社河内——越南国家地雷行动中心（VNMAC）5月26日上午在河内举行2026年战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛总结会议暨颁奖仪式。



联合国开发计划署（UNDP）驻越南常驻代表拉姆拉·哈利迪（Ramla Khalidi）、韩国国际合作机构（KOICA）驻越南办事处副主任元智英（Won Ji Young）一同出席活动。



根据越南的实际要求，同时响应4.4国际提高地雷意识和协助地雷行动日，越南国家地雷行动中心已同有关各方联合在全国范围内举办了战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛。



与此同时，越南国家地雷行动中心还与韩国国际合作机构及联合国开发计划署配合，在顺化市、广义省和嘉莱省开展的“致力于越南-韩国和平村的越南地雷行动”项目（KVPVP）框架内发起了线上知识竞赛活动。



越南国家地雷行动中心副主任、竞赛组委会主任严春龙大校表示，本次竞赛主要内容围绕地雷和爆炸物识别知识、地雷爆炸事故防范技能、发现爆炸物后的正确处置方法、以及针对地雷受害者的相关政策，从而进一步增强民众地雷及爆炸物事故防范意识并改变他们的行为。



越南国家地雷行动中心副主任黎光和透露，在2026年4月4日至5月4日期间，本赛共吸引超过180万人次参与，在社会上产生了广泛而积极的影响，有效推进民众地雷和爆炸物事故防范意识增强和行为转变。根据比赛成绩，组委会最终确认全国共有23名参赛者获奖，其中包括一等奖1名、二等奖3名、三等奖4名以及安慰奖15名。



KVPVP项目框架内举办的线上知识竞赛共吸引189132人次参与。根据比赛结果，组委会最终选出12名获奖者，包括一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、安慰奖6名。



黎光合强调，此次活动不仅表彰在竞赛中取得优异成绩的个人，也进一步彰显了各级各部门、全社会以及国际友人对处理战后遗留地雷爆炸物影响，保障人民群众生命财产安全的高度决心与协调配合。



组委会相信，通过此次竞赛，关于地雷和爆炸物事故防范的人文关怀理念及相关知识将得到更加广泛和深入的传播，进一步增强社会责任意识，为建设和平安宁、可持续发展的社会环境，造福全体越南人民作出积极贡献。（完）



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