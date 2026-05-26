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胡志明市即将为工人新建5000套住房

5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填筑建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市范围内工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

Nhan Thanh Huyền
合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社
合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

越通社胡志明市——5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填筑建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市范围内工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

这被视为落实胡志明市到2030年开发20万套保障性住房目标的具体步骤之一，同时满足低收入劳动者日益增长的住房需求。

根据合作谅解备忘录，胡志明市劳动联合会将牵头考察、汇总劳动者住房需求，并与职能机构配合，按规定协助审核租赁、租购对象。

Go Holding集团和黎阮填筑建设有限责任公司将负责研究土地基金、制定投资方案、完善法律手续并直接担任项目的投资方。各方也一致同意成立联合工作组，以检查进度、排除困难并监督项目部署过程。

Go Holding集团总经理胡梅雄表示，这是该集团针对低收入工人租赁、租购住房细分市场的首个项目。该项目也是为了落实苏林总书记、国家主席关于到2030年保障性租赁住房成为服务于劳动者、特别是在各大城市和工业区的战略支柱的指示。

胡梅雄说，从经济角度来看，Go Holding集团并不期望过高，而是将此视为对城市共同发展的贡献，从而为企业自身的发展创造动力。

胡志明市劳动联合会常务副主席武克泰此前与胡志明市委举行工作会议时表示，胡志明市工人、劳动者对住房的需求非常大。根据截至2026年5月中旬的核查结果表明，租房需求超过3100名劳动者，而租购需求则超过3万人。

目前，已有越南宝愿有限责任公司（Pouyuen Vietnam）和富美股份公司两家企业确认将为工人新建22000套租赁和租购的公寓。

此前，胡志明市市劳动联合会也已与4家企业签署合作开发约11万套房，为低收入工人提供租赁、租购服务。 大力推进工人住房开发有望解决劳动者的安居需求，从而稳定生活，并使其长期与企业、与胡志明市紧密联系。（完）

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Nhan Thanh Huyền
越通社
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