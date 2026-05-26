社会

外籍人员枪击致2人伤亡 胡志明市警方不到24小时破案

5月26日，胡志明市公安局就21日晚在槟城坊发生的一起谋杀案通报案情。该案涉及两名萨摩亚籍嫌疑人使用军用枪支，造成1人死亡、1人受伤。

胡志明市公安局局长梅黄中将在会议上通报案情。图自越通社
胡志明市公安局局长梅黄中将在会议上通报案情。图自越通社

越通社河内 ——5月26日，胡志明市公安局就21日晚在槟城坊发生的一起谋杀案通报案情。该案涉及两名萨摩亚籍嫌疑人使用军用枪支，造成1人死亡、1人受伤。

胡志明市公安局局长梅黄中将表示，在公安部的坚决指导以及胡志明市公安与相关地方公安的密切配合下，这起特别严重的案件在短时间内告破。

梅黄中将要求各相关单位继续搜集证据，对涉案行为以及提供作案工具、协助嫌疑人逃避抓捕的人员进行调查。同时，高度评价公安部各业务单位、地方公安的责任精神，特别是民众在提供重要信息协助调查、追捕嫌疑人方面给予的支持。

据胡志明市公安局消息，5月21日22时10分许，警方接到报警称，槟城坊一家海鲜餐厅发生枪击杀人案，两名外籍嫌疑人使用军用武器作案。现场，受害者Lemalu Lorenzo Tovia（2001年出生，澳大利亚籍）身中两枪当场身亡，另一名受害者Sauni Sam（1999年出生，澳大利亚籍）身中一枪，伤势严重，正在积极救治中。

关于破案过程，胡志明市公安局副局长阮成兴上校表示，案件发生后，市公安局领导迅速指示封锁现场，将伤者送到医院救治，并组织调查，应用指挥信息中心的数字地图系统确定嫌疑人逃跑路线。

vnanet-potal-pha-an-trong-72-gio-vu-nguoi-nuoc-ngoai-no-sung-khien-1-nguoi-tu-vong-giua-trung-tam-thanh-pho-ho-chi-minh-8784994.jpg
案情通报会。图自越通社

经过不到24小时的追查，警方确定了两名嫌疑人：Vaa Vaa（1999年出生，萨摩亚籍），被确定为直接开枪者，以及Tafia Steve（2003年出生，萨摩亚籍），为协助作案的共犯。

阮成兴上校表示，这些嫌疑人作案手法专业，使用军用武器，一旦被发现可能会拒捕。在公安部的坚决指导和相关单位的紧密协调下，案发后不到72小时，嫌疑人在越柬边境地区被抓获，并被押回胡志明市接受调查。

在调查机关，两名嫌疑人初步供认，其犯罪行为是受境外一名人员的指示。根据初步供述，5月14日，两名嫌疑人通过新山一国际机场入境越南，随后跟踪两名受害者的生活规律以准备作案。5月21日晚，当受害者与朋友刚离开海鲜餐厅时，嫌疑人使用枪支向两名受害者连开3枪，随后迅速逃离现场。

根据收集到的证据，胡志明市公安局调查警察机关对Vaa Vaa和Tafia Steve发出紧急逮捕令，以调查两人“杀人”行为。此外，调查机关还对阮仲义（24岁，西宁省人，胡志明市-西宁省客运司机）及其他7人发出紧急逮捕令，以调查 “不检举罪犯、协助嫌疑人逃跑”的行为。

目前，胡志明市公安局正在扩大调查范围，查清相关人员的角色，以便依法严肃处理。（完）

越通社
#外籍人员枪击案 #2人伤亡 #胡志明市警方 #公安 #破案 胡志明市
关注 VietnamPlus

相关新闻

本案缴获的合成毒品和海洛因。图自《清化报》

越老警方联手破获跨国贩毒网络，缴获毒品逾23公斤

据越南清化省公安厅5月14日发布的消息，在国际禁毒合作机制框架下，经过长期侦查，清化省公安厅与老挝华潘省公安厅联合破获两起跨国非法贩卖毒品案件，共抓获4名嫌疑人，缴获各类毒品及制毒前体总计23.4公斤。

更多

一段由广治省布泽乡公安应用人工智能技术生成的宣传短片。图自越通社

📝时评：“数字思想生态系统”建设须从“被动反应”转向“早期引导”

当前数字化转型背景下，党的思想工作最大的堵点不是缺乏力量或决心，而是缺乏连接。各地方有各自的数据系统、各自的平台。不少地方、单位仍然以手工方式处理信息，缺乏互联互通。有些地方当社交媒体上爆发"热点"事件时，信息已经传播了数小时甚至数天，而职能部门仍在按照旧流程汇总报告。

莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社

力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理近日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自越通社/新华社

主动防控埃博拉病毒病

为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。

嘉莱省亚都（Ia Tul）乡党委副书记拉兰·拉尔向当地群众宣传党的路线和国家法律法规。图自越通社

嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。

图片展展出的一个作品。图自越通社

在德国传播对越南海洋岛屿的热爱

5月21日，德国长沙俱乐部与欧洲“致力于越南海洋岛屿”越南人联络委员会在柏林联合举办题为“我们心中的越南海洋岛屿”图片展开幕式。

“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划启动仪式。图自越通社

越南农业企业信用评级计划启动

5月22日上午，越南农业与农村发展总会在河内举办了“疏通农业资金流：为企业和农民提供安全可持续的信贷解决方案”论坛，并正式启动了“为可持续农业事业发展考察、评级并公布商农信誉——越南农业信誉指数（VARI）”计划，同时推出了该计划的官方网站。

安江省工作代表团向美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会赠送礼物。图自越通社

安江省占族同胞喜迎哈吉节：传递团结温暖情谊

值此安江省伊斯兰教占族同胞迎来2026年哈吉节（Roya Haji）之际，5月21日上午，安江省委副书记、省祖国阵线委员会主席陈氏清香率省工作代表团，前往永行乡Jamiul Mukminin清真寺管理委员会、美德乡Jamiul Aman清真寺管理委员会开展慰问活动并致以节日祝贺，同时向两乡的占族神职人员、政策优抚家庭及德高望重人士赠送节日慰问品。