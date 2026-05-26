外籍人员枪击致2人伤亡 胡志明市警方不到24小时破案

越通社河内 ——5月26日，胡志明市公安局就21日晚在槟城坊发生的一起谋杀案通报案情。该案涉及两名萨摩亚籍嫌疑人使用军用枪支，造成1人死亡、1人受伤。



胡志明市公安局局长梅黄中将表示，在公安部的坚决指导以及胡志明市公安与相关地方公安的密切配合下，这起特别严重的案件在短时间内告破。



梅黄中将要求各相关单位继续搜集证据，对涉案行为以及提供作案工具、协助嫌疑人逃避抓捕的人员进行调查。同时，高度评价公安部各业务单位、地方公安的责任精神，特别是民众在提供重要信息协助调查、追捕嫌疑人方面给予的支持。



据胡志明市公安局消息，5月21日22时10分许，警方接到报警称，槟城坊一家海鲜餐厅发生枪击杀人案，两名外籍嫌疑人使用军用武器作案。现场，受害者Lemalu Lorenzo Tovia（2001年出生，澳大利亚籍）身中两枪当场身亡，另一名受害者Sauni Sam（1999年出生，澳大利亚籍）身中一枪，伤势严重，正在积极救治中。



关于破案过程，胡志明市公安局副局长阮成兴上校表示，案件发生后，市公安局领导迅速指示封锁现场，将伤者送到医院救治，并组织调查，应用指挥信息中心的数字地图系统确定嫌疑人逃跑路线。



案情通报会。图自越通社

经过不到24小时的追查，警方确定了两名嫌疑人：Vaa Vaa（1999年出生，萨摩亚籍），被确定为直接开枪者，以及Tafia Steve（2003年出生，萨摩亚籍），为协助作案的共犯。



阮成兴上校表示，这些嫌疑人作案手法专业，使用军用武器，一旦被发现可能会拒捕。在公安部的坚决指导和相关单位的紧密协调下，案发后不到72小时，嫌疑人在越柬边境地区被抓获，并被押回胡志明市接受调查。



在调查机关，两名嫌疑人初步供认，其犯罪行为是受境外一名人员的指示。根据初步供述，5月14日，两名嫌疑人通过新山一国际机场入境越南，随后跟踪两名受害者的生活规律以准备作案。5月21日晚，当受害者与朋友刚离开海鲜餐厅时，嫌疑人使用枪支向两名受害者连开3枪，随后迅速逃离现场。



根据收集到的证据，胡志明市公安局调查警察机关对Vaa Vaa和Tafia Steve发出紧急逮捕令，以调查两人“杀人”行为。此外，调查机关还对阮仲义（24岁，西宁省人，胡志明市-西宁省客运司机）及其他7人发出紧急逮捕令，以调查 “不检举罪犯、协助嫌疑人逃跑”的行为。



目前，胡志明市公安局正在扩大调查范围，查清相关人员的角色，以便依法严肃处理。（完）