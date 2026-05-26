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新加坡驻越大使拉贾·辛格：越共中央总书记、国家主席苏林访新推进两国关系进入合作新阶段

应新加坡共和国总统尚达曼和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。在访问前夕，新加坡驻越南大使拉贾·辛格接受了媒体采访。

新加坡驻越南大使拉贾·辛格接受媒体采访。图自越通社
新加坡驻越南大使拉贾·辛格接受媒体采访。图自越通社

越通社河内——应新加坡共和国总统尚达曼和夫人的邀请，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年5月29日至31日对新加坡进行国事访问。

在访问前夕，新加坡驻越南大使拉贾·辛格接受了媒体采访。

谈及苏林总书记、国家主席对新加坡进行国事访问的意义时，拉贾·辛格大使表示，这是苏林在越南完成国会选举和新政府成立后，对东盟国家的首次国事访问。新加坡尤为高兴的是，这是苏林同志在过去两年内第二次访问新加坡。在苏林于2025年3月对新加坡进行访问期间，两国将关系提升为全面战略伙伴关系。自那以后，双方高层互访与接触频繁，这说明了三点：第一，越新关系的基础建立在领导人层面非常良好的互动之上；第二，这体现了双方对这段关系的高度重视；第三，这表明自去年两国关系提升为全面战略伙伴关系以来，双边关系发展势头强劲。

在此次国事访问期间，两国将把双边关系带入一个新阶段，双方将为了共同利益，在共同关心的问题上展开合作，以减轻外部冲击。双方将推动在数字技术、先进制造业以及高等教育和培训等新领域的合作。在共同迈入下一阶段并应对这些全球性挑战时，新加坡和越南确实是天然的伙伴。

关于未来几年最具发展潜力的双边合作领域，拉贾·辛格大使表示，经济是一个亮点，并将进一步发展。新加坡一直是越南领先的投资国之一。去年，新加坡是越南最大的投资来源国，占越南新注册外商直接投资总额的四分之一以上。谈到新加坡的投资，人们都会想到越新工业园（VSIP）。这证明了两国可以共同开展大规模的经济项目，为双方带来利益，不仅吸引来自越南、新加坡的投资，也吸引来自世界各地的投资。在21世纪初，只有2个VSIP，而现在这一数字已增至22个。

拉贾·辛格说，我们希望以两个核心优先事项提升经济关系。第一是数字空间，我们正在与越南合作，挖掘数字经济的潜力。第二是绿色和可持续发展领域，双方去年已签署了关于碳信用的执行协议，并预计在今年年底前在该领域实施项目。我们也在研究从越南进口电力的可能性，主要通过海上风电——这是一个大型且长期的项目。

在政治关系方面，双方正在讨论建立一个双方领导人和高级官员之间的新高层平台，以交流关于治理、公共行政和数字化转型等问题。双方还重申了在国防和安全领域的传统合作，以应对日益增多的非传统安全威胁。

在评价越南当前的投资环境时，拉贾·辛格大使表示，新加坡对越南未来的增长非常乐观。新加坡企业注意到，雄心勃勃的目标和强有力的领导将创造更多机遇，并希望将投资扩展到新的领域，如数字经济、绿色经济，并走出河内和胡志明市两大城市，前往岘港、海防、兴安、北宁和同奈等其他富有潜力的省市。

在教育培训方面，越南目前是新加坡合作计划（SCP）受益人数最多的国家（超过2.2万人）。新加坡大使透露：目前，我们正在升级这些培训内容，以使其适应新的领域，例如去年在海防举行的数字治理项目，以及今年在胡志明市举行的公共卫生数字化转型项目。无论是通过投资还是培训，这种支持都是新加坡承诺与越南并肩前行、助其实现经济与发展目标的切实信号，因为一个强大、繁荣的越南将为新加坡、东盟乃至全球带来巨大利益。

关于苏林总书记、国家主席出席第23届香格里拉对话会并发表主旨演讲的意义，拉贾·辛格大使表示，这是越南共产党总书记首次在香格里拉对话会上发表主旨演讲。这一非常重要的时刻说明了三点：第一，地区和世界非常有兴趣聆听苏林总书记和越南关于当前地缘政治和地缘经济形势的观点。

第二，这是对越南所取得成就的重要认可。自加入东盟30多年来，越南已成为最积极的成员之一，致力于促进政治稳定、经济一体化以及构建民心相通的共同体。

第三，这一活动表明，越南已准备好在地缘政治和地缘经济不稳定因素的解决中发挥更积极的作用。香格里拉对话会是汇聚各方、就如何共同应对共同挑战进行开放讨论的领先地区论坛。苏林的主旨演讲将为各方今后继续这些对话提供指引。

拉贾·辛格大使强调：“新加坡支持越南在此问题上发挥更积极的作用，因为我们共同秉持相同的原则和观点，例如尊重国家主权、遵守国际法和以和平方式解决争端。这也是我们希望与越南更紧密合作，以捍卫和维护这些原则的原因。”（完）

越通社
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