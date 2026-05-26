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2026年岘港国际烟花节筹备工作进入冲刺阶段

5月25日下午，岘港市人民委员会副主席阮氏英诗检查了2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）筹备工作，并要求有关单位抓紧时间，完善各项准备工作。

岘港市人民委员会副主席阮氏英诗检查了2026年岘港国际烟花节筹备工作。图自越通社
岘港市人民委员会副主席阮氏英诗检查了2026年岘港国际烟花节筹备工作。图自越通社

越通社岘港——5月25日下午，岘港市人民委员会副主席阮氏英诗检查了2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）筹备工作，并要求有关单位抓紧时间，完善各项准备工作，确保进度和质量，全力保障市民及游客安全。

阮氏英诗强调，岘港国际烟花节是重要的国际文化旅游盛事，有助于向国际朋友宣传岘港充满活力、亲善好客且安全城市的形象。因此，各单位需密切配合，全面审查组织方案，确保活动期间不发生任何差错。

她要求有关职能部门制定科学合理的交通疏导方案，缓解市中心及韩江沿线道路交通压力；加强宣传引导，让市民和游客及时了解交通分流路线及禁行区域。市政府还要求高度重视环境卫生和城市景观美化工作，并加强对涉旅经营场所明码标价、服务质量及食品安全的检查监管。

在医疗保障方面，她要求卫生局在人员密集区域部署充足的急救力量和车辆；制定针对紧急情况的快速应对方案。市公安局及消防、救援力量将在节庆期间实行24小时值班。

据组委会介绍，主题为“岘港·连结地平线” 的2026年岘港国际烟花节将于2026年5月30日至7月11日举行，包括5场资格赛和1场决赛。开幕之夜将于5月30日晚举行，由越南队和中国队率先登场表演。

烟花节举办地点位于瀚江港口区域及陈兴道街人行道。截至目前，各项筹备工作基本按进度推进。每场可容纳1.02万多个座位的看台已完成约90%，预计在5月27日前完成验收。决赛之夜将增设备用看台及服务区域，使总座位数提升至超过1.7万个。（完）

越通社
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