2026年岘港国际烟花节筹备工作进入冲刺阶段

越通社岘港——5月25日下午，岘港市人民委员会副主席阮氏英诗检查了2026年岘港国际烟花节（DIFF 2026）筹备工作，并要求有关单位抓紧时间，完善各项准备工作，确保进度和质量，全力保障市民及游客安全。
阮氏英诗强调，岘港国际烟花节是重要的国际文化旅游盛事，有助于向国际朋友宣传岘港充满活力、亲善好客且安全城市的形象。因此，各单位需密切配合，全面审查组织方案，确保活动期间不发生任何差错。
她要求有关职能部门制定科学合理的交通疏导方案，缓解市中心及韩江沿线道路交通压力；加强宣传引导，让市民和游客及时了解交通分流路线及禁行区域。市政府还要求高度重视环境卫生和城市景观美化工作，并加强对涉旅经营场所明码标价、服务质量及食品安全的检查监管。
在医疗保障方面，她要求卫生局在人员密集区域部署充足的急救力量和车辆；制定针对紧急情况的快速应对方案。市公安局及消防、救援力量将在节庆期间实行24小时值班。
据组委会介绍，主题为“岘港·连结地平线” 的2026年岘港国际烟花节将于2026年5月30日至7月11日举行，包括5场资格赛和1场决赛。开幕之夜将于5月30日晚举行，由越南队和中国队率先登场表演。
烟花节举办地点位于瀚江港口区域及陈兴道街人行道。截至目前，各项筹备工作基本按进度推进。每场可容纳1.02万多个座位的看台已完成约90%，预计在5月27日前完成验收。决赛之夜将增设备用看台及服务区域，使总座位数提升至超过1.7万个。（完）
岘港开通连接俄罗斯、独联体与白俄罗斯直飞航线
5月23日，岘港市旅游促进中心与安克斯越南贸易与旅游有限责任公司在岘港国际机场联合举行仪式，欢迎由安克斯越南与越捷航空合作运营的首趟莫斯科—岘港直飞航班抵达。该航班共载有377名旅客。