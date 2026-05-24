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2026年亚洲各年龄组摔跤锦标赛在岘港开幕

5月23日晚，岘港市文化体育与旅游局与越南摔跤联合会及相关单位联合举行2026年亚洲各年龄组摔跤锦标赛开幕式。

运动员在开幕式后进行激烈角逐。图自越通社
运动员在开幕式后进行激烈角逐。图自越通社

越通社岘港——5月23日晚，岘港市文化体育与旅游局与越南摔跤联合会及相关单位联合举行2026年亚洲各年龄组摔跤锦标赛开幕式。

本届锦标赛于5月23日至6月9日在岘港仙山体育宫和美溪海滩公园举行，吸引来自25个国家和地区的近900名运动员参赛，共设男子自由式、男子古典式、女子自由式以及U17沙滩摔跤四个大项。越南摔跤队将参加U23和U17组别多个重量级比赛，力争取得最佳成绩。

据组委会介绍，U23男子古典式摔跤设55公斤至130公斤级；男子自由式摔跤设57公斤至125公斤级；女子自由式摔跤设50公斤至76公斤级。U17组别中，男子古典式设45公斤至80公斤级，男子自由式设45公斤至80公斤级，女子自由式设40公斤至73公斤级。

本届锦标赛标志着越南摔跤运动发展的新里程碑。就在越南运动员范明孝在2025年巴地头顿省举行的赛事中夺得历史性金牌仅一年后，越南又获得U17亚洲沙滩摔跤锦标赛主办权。本次赛事亮点在于长达18天的系列比赛，涵盖世界摔跤联合会多项洲际赛事，包括U23、U17、沙滩摔跤、擒拿、潘克拉辛和业余综合格斗等。这是亚洲有史以来承办的日程最密集的世界摔跤联合会赛事。

岘港市文化体育与旅游局副局长陶曰海在开幕式上表示，岘港连续承办亚洲及世界级摔跤赛事，不仅彰显了越南和岘港市承办国际体育赛事的能力，也体现了当地竞技体育的蓬勃发展和国际化融入方向。两周前，岘港已成功举办2026年世界沙滩摔跤锦标赛，以出色的组织工作、热情好客的风貌以及专业的体育环境给国际友人留下深刻印象。这一成功继续为岘港承办今年亚洲各年龄组摔跤锦标赛注入动力。（完）

越通社
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