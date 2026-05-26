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进一步继续巩固政治互信，提升越新战略协调水平

值此越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问并计划在香格里拉对话会上发表主旨演讲之际，越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强就相关问题接受了媒体采访。

越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强。图自越通社
越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强。图自越通社

越通社河内——值此越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问并计划在香格里拉对话会上发表主旨演讲之际，越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强就相关问题接受了媒体采访。

在回答关于两国经过半个多世纪后最具象征意义和战略深度的合作领域的问题时，阮孟强表示，越南与新加坡是东南亚地区友好、活跃、务实、高效合作的伙伴关系国。经过半个多世纪的发展，两国关系不断得到巩固、拓展并日益走向深入，已成为东盟内部成功的合作典范。

阮孟强指出，两国于2013年建立战略伙伴关系并于2025年提升为全面战略伙伴关系，这是非常重要的一步发展，反映了双方高度的政治互信、日益深厚的利益交融以及在新形势下的共同战略视野。

阮孟强强调，越新关系中最突出的亮点是经济、贸易与投资合作。新加坡目前是越南最重要的经济伙伴之一，也是越南第二大投资国，正在越南开展注册资本总额近970亿美元的超过4500个投资项目。双边合作中的典型成功象征是越南新加坡工业园体系。从第一个越新工业园（VSIP）至今，其网络已发展至全国多个省市。越南新加坡工业园不仅是高效的经济合作模式，更已成为两国互信、长期愿景与战略紧密联系的象征。

阮孟强表示，另一个非常重要的亮点是在新兴领域和深度合作方面的合作。越南与新加坡目前正推动在人工智能、大数据、半导体技术、清洁能源、绿色转型和金融中心发展等领域的广泛合作。特别是，两国正推动技术和创新对接倡议，以连接两国间的技术生态系统、创新中心、科技企业及高素质人力资源。这是一个具有长远战略意义的合作方向，既符合越南的发展需求，也契合新加坡的优势。

在回答关于苏林总书记、国家主席对新加坡进行国事访问的突出合作重点和期待的问题时，阮孟强指出，此访对于继续落实和具体化两国全面战略伙伴关系框架具有特别重要的意义。此访是在双边关系发展非常良好的背景下进行的，同时两国都面临着革新增长模式、提升竞争力和适应世界经济快速变化的迫切要求。

阮孟强表示，此访有望继续巩固政治互信并提升两国战略协调层次。在经济方面，双方期待进一步推动投资、贸易、金融及供应链连接合作。此访的一个重要重点是推动科技、创新和数字化转型合作走向更深入、更务实，特别是在人工智能、大数据、半导体技术、智慧城市、数字经济、数字政府和绿色转型等领域。诸如“技术连接”等技术和创新对接倡议也有望为连接两国三方合作搭建新平台。此访还有望为更绿色、更智能、更可持续的新一代越南新加坡工业园注入新动力。

关于苏林在香格里拉对话会上发表主旨演讲的意义，阮孟强表示，香格里拉对话会是亚太地区领先的安全论坛，汇聚了众多世界顶尖的领导人、国防部长、学者和战略专家。苏林受邀发表主旨演讲（论坛最重要的演讲），体现了国际社会对越南以及苏林日益提升的作用、地位和威望的重视与高度评价。此次演讲预计将传递越南关于处理当前战略挑战方向的看法和信息，以服务于正在形成的地区架构中的和平、稳定与可持续发展。阮孟强强调，这体现了越南为地区和世界和平、合作与发展日益发挥的重要作用、地位和贡献。（完）

越通社
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