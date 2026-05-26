2026年东盟未来论坛：塑造以人民为中心的共同未来

越通社河内——5月26日下午，越南外交部在河内举行国际媒体吹风会，正式发布关于2026年东盟未来论坛（ASEAN Future Forum - AFF 2026）的官方信息。



越南外交部副部长阮孟强在会上正式宣布，2026年东盟未来论坛将于2026年6月9日至10日在首都河内举行。该论坛是根据越南政府总理在2023年9月于印度尼西亚举行的第43届东盟峰会上提出的倡议而举办的，此前已于2024年和2025年成功举办两届，逐步确立其作为开放式对话渠道的地位，为东盟的官方合作进程提供了有效的补充。



阮孟强副部长强调，AFF 2026对东道国越南具有极为重大的战略意义。这是越南在越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会选举取得圆满成功以及党和国家主要领导职务部署工作完善后，首次承办的大型高级别多边外交活动。



成功举办本届论坛，将生动彰显越南独立、自主、和平的外交路线，同时向地区和国际社会强有力地展现一个创新、发展、深度融入国际的越南形象。



越南外交部副部长阮孟强。图自越通社

本届论坛确立了一个贯穿始终的主题：“塑造共同未来：和平、繁荣、以人民为中心”。阮孟强副部长表示，该主题在世界地缘政治形势错综复杂的背景下，准确且切中时代最紧迫的要求，同时也反映了越南的战略眼光。



外交学院院长阮雄山博士强调，AFF 2026将动员前所未有的多元化力量参与。论坛不仅局限于政府政策制定者的范畴，还将有企业界、学者、青年、社会组织以及民众代表的出席。外交学院院长期望该论坛将成为新思想的“孵化器”，为东南亚地区共同面临的挑战寻找全面且深刻的解决方案，并将影响力辐射至亚太地区。



AFF 2026盛会深受各方期待，有望延续往届的成功，进一步确立其作为具有声望的论坛地位，并贡献战略性构想与切实行动，以推动《东盟共同体2045年愿景》的实现，携手迈向和平、凝聚、自韧、活力、创新且真正以人民为中心的东盟。（完）