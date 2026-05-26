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☕️越通社新闻下午茶（2026.5.26）

越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！

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越南政府总理黎明兴要求芹苴市注重研究特殊机制以推动全面发展。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理黎明兴26日在芹苴市主持召开与芹苴市委常委会的工作会议，重点部署该市经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资项目资金到位进度、两级地方政府运作情况等工作。 全文

· 在伊斯兰历1448年暨公历2026年大节日古尔邦节（Raya Eidil Adha）到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮5月26日向越南全体伊斯兰教教职人员及穆斯林信徒同胞致贺信。

·值此越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问并计划在香格里拉对话会上发表主旨演讲之际，越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强就相关问题接受了媒体采访。 全文

·据越南国家旅游局消息，近期，CNN国际频道通过多项宣传推广活动，在多个国际论坛和大型活动中积极推介越南文化、美食及旅游目的地形象，与越南旅游业一道向世界传播越南文化、人民与旅游魅力。 全文

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越南联手CNN向全球推广国家旅游目的地形象（屏幕截图）

·越南政府总理黎明兴日前签署了第924/QĐ-TTg号决定，颁布2026年全民厉行节约、反对浪费日响应活动实施计划。 全文

·5月26日上午，越南最高人民法院在河内举行“越南-加拿大司法能力提升”项目启动仪式。该项目聚焦于提升法官及法院干部队伍的能力；增强公平获得司法救济的机会，特别是针对妇女和未成年人；提高司法培训质量。

·5月26日，胡志明市经济大学（UEH）下属智慧城市与管理研究院（ISCM）与国际合作伙伴联合举办了题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会。

·5月26日，胡志明市公安局就21日晚在槟城坊发生的一起谋杀案通报案情。该案涉及两名萨摩亚籍嫌疑人使用军用枪支，造成1人死亡、1人受伤。 全文

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外籍人员枪击致2人伤亡 胡志明市警方不到24小时破案。图自越通社

·5月25日，越南边防部队副司令阮文善少将向奠边省各职能部门颁发奖励，表彰其在破获DB326.3P专案第二阶段中取得突出战绩，成功抓获一名涉嫌从老挝向越南非法运输3.6万粒合成毒品及50克海洛因进行贩卖的嫌疑人。

· 广宁省正规划建设两座跨境大桥，包括位于芒街一号坊的北仑三桥（Cầu Bắc Luân III）以及位于芒街三坊的Km3+4口岸大桥。此举旨在构建互联互通的交通基础设施体系，推动越中边境经贸发展。

·越南国家地雷行动中心（VNMAC）5月26日上午在河内举行2026年战争遗留地雷爆炸物事故防范意识主题网络知识竞赛总结会议暨颁奖仪式。

·柬埔寨代国家元首洪森亲王日前签署王令，正式颁布《兵役法》。该法规定，逃避兵役的公民在和平时期将判处6个月至2年有期徒刑，在战争状态下将判处2年至5年有期徒刑。（完）

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