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“越南-加拿大司法能力提升”项目正式启动

“越南-加拿大司法能力提升”项目今日正式启动。该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。

越南最高人民法院副院长黎进发表讲话。图自越通社
越南最高人民法院副院长黎进发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月26日上午，越南最高人民法院在河内举行“越南-加拿大司法能力提升”项目启动仪式。

该项目聚焦于提升法官及法院干部队伍的能力；增强公平获得司法救济的机会，特别是针对妇女和未成年人；提高司法培训质量；同时，促进女性法官在越南司法系统中的领导作用和参与。通过该项目，加拿大将分享关于建设现代化司法体系、未成年人司法、保障弱势群体获得司法救济、法官培训以及促进司法活动中性别平等方面的经验。

越南最高人民法院副院长黎进在仪式上强调，越加两国在多领域有着良好的友好合作关系。自2017年建立全面伙伴关系以来，法律与司法合作日益成为双边关系中的亮点。近期，越南最高人民法院加强了与加拿大司法机关和组织，特别是加拿大国家司法学院的合作，开展了代表团互访、研讨会、培训及专业经验交流等活动。

黎进表示，越南正在大力推进建设社会主义法治国家、司法改革及国际融入的各项方针。越共第十三届中央委员会第27-NQ/TW号决议确定了建设专业、现代、公正、严明的司法体系的要求，以维护正义、保障人权和公民权为核心目标。

在此背景下，越南人民法院系统需要继续按照精简、高效、有力的方向改革组织和运作；提高审判质量；大力推进信息技术应用和数字化转型；建设一支专业水平高、满足新要求的法官和法院干部队伍。

黎进认为，“越加司法能力提升”项目的实施具有切实且及时的意义，并期望该项目将成为两国在司法领域合作的典范模式。

在仪式上，加拿大驻越南大使馆临时代办利·麦克曼伯（Leigh McCumber ）强调，该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。（完）

司法部驻地。

越南民事司法协助的流程与程序

政府颁布了2026年5月15日第158/2026/NĐ-CP号法令，对《民事司法协助法》若干条款的实施细则和实施措施做出了详细规定。其中，备受关注的是关于越南在开展民事司法协助过程中的程序、费用以及相关机关职责的规定。

越通社
#越南 #加拿大 #司法能力 #越南最高人民法院 越南
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