越南联手CNN向全球推广国家旅游目的地形象

越通社河内——据越南国家旅游局消息，近期，CNN国际频道通过多项宣传推广活动，在多个国际论坛和大型活动中积极推介越南文化、美食及旅游目的地形象，与越南旅游业一道向世界传播越南文化、人民与旅游魅力。



值得注意的是，在越南文化体育旅游部副部长潘心与CNN国际商业执行副总裁菲尔·尼尔森（Phil Nelson）于河内举行的会谈中，双方一致同意继续部署新阶段的宣传推广战略。



此次合作旨在落实越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议，其中优先推动宣传、打造文化与旅游品牌，以提升国家软实力。



推动美食宣传与非遗文化融合



据潘心副部长介绍，在CNN上宣传越南的文化、美食、风土人情及绿色发展进程将产生迅速且深远的传播效应。凭借强大的国际媒体优势，CNN可配合越南部署专项推广活动，尤其是在CNN Travel平台上。



2024年底在CNN上播放的越南旅游目的地宣传画面（屏幕截图）

菲尔·尼尔森对越南深厚的历史底蕴、独具特色的文化以及诸如会安、岘港、大叻、河内等著名目的地印象深刻。他认为，越南的每一个目的地都拥有精彩的故事，值得让国际朋友更广泛地了解。



越南国家旅游局正在完善的《2026-2030年越南旅游、美食全球宣传推广提案》的重点内容之一，是在欧洲、美洲、东亚等重点市场建立正宗风味的越南餐厅网络，旨在将越南美食价值传播给国际朋友。推广既富有传统特色又符合国际口味的越南美食，是越南旅游业致力实现的重要目标。



菲尔·尼尔森评价说，越南拥有众多潜力巨大的旅游产品，如文化旅游、美食旅游、高端度假、高尔夫以及电影取景地等。他认为，关键是要将越南的精彩故事精准地传递给目标客户群体，尤其是高消费客群。



菲尔·尼尔森高度评价越南与米其林指南合作推广美食的方向，并认为除了河粉、面包之外，越南还有许多美食价值需要通过更新颖的方式在国际平台上讲述。



新阶段宣传合作计划



CNN称，今后CNN将通过"全球视角"系列活动，在越南开展国际活动组织，汇集政策制定者、企业和国际专家，就旅游、文化、人工智能及艺术等领域进行交流。CNN 将在越南举办类似的活动，或配合将国际演讲嘉宾、内容及标准引入由越南主办的各项活动。



越南文化体育与旅游部副部长潘心会见CNN国际商业执行副总裁菲尔·尼尔森。图自TITC

为有效开展合作，潘心提出三项建议，包括建立推广效果评估KPI体系；加强新闻传媒领域人才培训与交流；同时构建文化体育旅游部、CNN、地方政府及旅游企业之间的协同传播机制。



菲尔·尼尔森重申，CNN愿为越南在Tiktok、Instagram和Facebook等数字平台上的内容开发提供技术支持；同时将加大对越南被联合国教科文组织列入名录的物质文化遗产和非物质文化遗产的宣传力度，并继续支持越南投资促进及国家品牌推广工作。（完）