越中国际联运客运列车全面恢复跨境客运

越通社河内——越通社驻中国记者报道，5月25日，越南—中国国际联运客运列车迎来恢复运行一周年。一年来，该列车累计运送旅客超3.17万人次，服务对象涵盖来自中国、法国、俄罗斯等50多个国家和地区的旅客。



该国际客运列车连接中国广西壮族自治区首府南宁市与越南首都河内。受新冠疫情影响，该列车自2020年2月起暂停运营，并于2025年5月25日正式恢复运行。按照运行计划，T8701/MR2次列车每日傍晚从南宁出发前往河内；MR1/T8702次列车则于夜间从嘉林站出发前往中国。



恢复运行一年来，该线路不仅满足了跨境往来需求，更成为促进文化交流、增进各国人民友谊的桥梁。



首次体验赴越火车之旅的爱尔兰游客格雷恩（Grainne）表示，乘坐火车不仅可以让乘客在车厢内随心走动，还能沿途欣赏风景，因此深受国际游客青睐。



为提升国际旅客服务质量，列车组配备了精通中、越、英三语的乘务团队，并配置了可实时翻译全球70多种语言的智能翻译设备。这些便利措施不仅有效解决了外国乘客的沟通难题，也为促进越中经贸合作与旅游往来发挥了积极作用。（完）





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