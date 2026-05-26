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越南祖国阵线中央委员会主席致信穆斯林群众祝贺古尔邦节

在伊斯兰历1448年暨公历2026年大节日古尔邦节（Raya Eidil Adha）到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮5月26日向越南全体伊斯兰教教职人员及穆斯林信徒同胞致贺信。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮。图自越通社

越通社河内 —— 在伊斯兰历1448年暨公历2026年大节日古尔邦节（Raya Eidil Adha）到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮5月26日向越南全体伊斯兰教教职人员及穆斯林信徒同胞致贺信。

裴氏明淮在贺信中代表越南祖国阵线中央委员会，向全体伊斯兰教教职人员及穆斯林信徒同胞致以最美好的节日祝愿。

裴氏明淮指出，过去一年里，越南经济社会发展继续迈出新步伐，为稳步进入民族奋发图强的新纪元奠定了重要前提。尽管面临机遇与挑战并存的复杂形势，但在越南共产党的英明领导、政府的果断治理、国会的携手同行以及包括越南穆斯林同胞在内的各阶层人民的积极参与下，越南在各领域均取得了巨大成就：经济社会持续发展，国防安全形势良好，社会民生得到有效保障，人民生活水平不断改善，国家的国际地位与信誉度日益提升
越南祖国阵线对越南穆斯林同胞过去一段时间里为国家的发展成就所作出的巨大努力和积极贡献给予高度评价、充分认可并表示热烈表彰。
裴氏明淮表示，当前越南正持续全面推进革新事业。越南祖国阵线期待并坚信，各教务委员会、管理委员会、各清真寺、全体教职人员以及越南全体穆斯林同胞将保持团结，积极响应并参与由越南祖国阵线中央委员会发起的各项爱国竞赛运动和重大行动，特别是新农村与文明城市建设、保护环境与应对气候变化、感恩图报和社会民生保障等活动，从而与全国人民一道，胜利完成2026年及未来的各项目标和任务，携手建设日益富强、繁荣、文明与幸福的越南。

最后，裴氏明淮祝愿全体穆斯林同胞度过一个充满喜悦、幸福与成功的佳节。（完）

越通社
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