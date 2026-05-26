越南与老挝革新干部培训并提升政策执行能力的合作

越通社河内——5月26日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训副教授在河内会见了由老挝人民革命党中央委员会委员、党委书记、老挝经济和社会科学院（LASES）院长里伯·里布阿帕（Leeber Leebouapao）博士率领该学院代表团。



会见时，段明训强调，将继续推动两院之间合作关系。两院领导深入探讨了两院的运行情况和提高今后合作效率的突破性解决方案。



谈及为老挝管理干部进行培训时，段明训强调，今后，各培训班将主要在老挝举办，以避免干部因离开工作岗位时间过长而导致工作脱节。越方将构建课程框架并派遣专家赴老挝授课。



段明训建议老挝经济和社会科学院主动发挥参谋作用，提供实际资料与数据，并更新老挝人民革命党第十二次全国代表大会的路线。



里伯·里布阿帕建议胡志明国家政治学院今后继续创造便利条件，加强为该学院高素质的年轻科学干部队伍进行培训。



在研究工作方面，两院领导人就将于6月8日在老挝首都万象举行题为“越老全面合作：在全球化背景下实现战略经济自主和增强政策执行能力”的四方科学研讨会筹备工作交换了意见。



双方一致同意将研究成果应用于经济社会发展的实践中，重新对近年来双方各合作备忘录的落实情况进行全面评估，为培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接做出贡献。（完）

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