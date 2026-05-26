为越美关系行稳致远注入新动力

越通社河内——5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。



会见中，黎怀忠部长高度评价美国国会在推动两国关系中所发挥的作用，特别是通过开展代表团互访与接触、专业委员会对话以及支持两国立法机构之间的各项合作计划等活动。黎怀忠部长强调，美国议员代表团此次访问有助于增进双方相互了解、巩固信任，并为越美关系稳定和长远发展注入了新动力。



黎怀忠部长强调，越南继续坚定奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策；是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员。越南将美国视为头等重要的合作伙伴，建议双方继续配合，有效落实高层共识与协议，推动全面战略伙伴关系走深走实。



美国议员认为，经贸继续是双边关系的重要动力；高度评价双方在开展交流和谈判，处理包括关税在内的贸易问题中所付出的努力，其方向旨在实现平衡并符合两国利益。



双方一致认为地方合作与民间交流对双边关系总体发展及两国人民的相互了解具有重要意义。



双方还就共同关心的部分国际和地区问题交换了意见。美国议员重申支持在国际法的基础上通过和平方式解决争端，并继续在地区和国际论坛上与越南加强协调配合。（完）

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