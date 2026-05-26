时政

为越美关系行稳致远注入新动力

5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自越通社
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自越通社

越通社河内——5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。

会见中，黎怀忠部长高度评价美国国会在推动两国关系中所发挥的作用，特别是通过开展代表团互访与接触、专业委员会对话以及支持两国立法机构之间的各项合作计划等活动。黎怀忠部长强调，美国议员代表团此次访问有助于增进双方相互了解、巩固信任，并为越美关系稳定和长远发展注入了新动力。

黎怀忠部长强调，越南继续坚定奉行独立、自主、多边化、多样化的外交政策；是国际社会的朋友、可靠伙伴和负责任的成员。越南将美国视为头等重要的合作伙伴，建议双方继续配合，有效落实高层共识与协议，推动全面战略伙伴关系走深走实。

美国议员认为，经贸继续是双边关系的重要动力；高度评价双方在开展交流和谈判，处理包括关税在内的贸易问题中所付出的努力，其方向旨在实现平衡并符合两国利益。

双方一致认为地方合作与民间交流对双边关系总体发展及两国人民的相互了解具有重要意义。

双方还就共同关心的部分国际和地区问题交换了意见。美国议员重申支持在国际法的基础上通过和平方式解决争端，并继续在地区和国际论坛上与越南加强协调配合。（完）

越通社
#越美关系 #越南外交部 #全面战略伙伴关系 #经贸动力 #议会外交
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

越南政府副总理兼国防部部长潘文江和美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自baochinhphu.vn

越美在互信和友谊基础上促进合作

在议会合作方面，越南与美国定期开展各级代表团互访、各专业委员会间的接触，分享立法、监督和政策制定的经验，有助于增进双方相互了解与政治互信，为落实越美双边合作协议创建良好的法律基础。

越美企业加强投资合作

越美企业加强投资合作

据越通社驻华盛顿记者报道，当地时间5月4日晚，越南驻美国大使馆同美国商务部及"选择美国"计划（SelectUSA）联合举办了"连接越南/选择美国2026"活动，吸引了来自两国政府机构、投资促进组织和企业界的近140名代表参加。

更多

交部长黎怀忠2同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话。图自越南外交部

越南始终重视与非洲传统友好国家的关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

泰国媒体《曼谷商报》屏幕截图

民间交流助力推动越泰全面战略伙伴关系深化

作者认为，泰越关系近年来发展迅速。两国关系从2013年的战略伙伴关系提升至2019年的加强型战略伙伴关系，并于2025年继续提升为全面战略伙伴关系，这是最高级别的外交关系之一。

越南最高人民法院副院长黎进发表讲话。图自越通社

“越南-加拿大司法能力提升”项目正式启动

“越南-加拿大司法能力提升”项目今日正式启动。该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。

越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强。图自越通社

进一步继续巩固政治互信，提升越新战略协调水平

值此越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问并计划在香格里拉对话会上发表主旨演讲之际，越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强就相关问题接受了媒体采访。

泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章。图自越通社

泰媒聚焦苏林访问乌隆他尼的历史意义

5月25日，泰国《鲜新闻》（Khaosod）英文版刊发了题为《越南领导人追寻胡志明主席在泰国的足迹》的文章，聚焦越共中央总书记、国家主席苏林即将对泰国进行的正式访问。

泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚。图自越通社

塑造越泰全面战略伙伴关系新格局

应泰王国总理阿努廷·查恩维拉库尔和夫人的邀请， 越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人以及越南高级代表团将于2026年5月27日至29日对泰国进行正式访问。次方前夕，泰国驻越大使乌拉萨蒂·斯里菲罗玛亚就此访重点内容及双方关系发展前景接受了媒体记者的采访。

报道截图 图自越通社

新加坡媒体：越新合作关系日益具有战略意义

据越通社驻新加坡记者报道，新加坡《AsiaInvest Singapore》网站5月25日发表题为《新加坡—越南：在全球格局变化背景下加强经济合作》的文章，认为越南与新加坡的合作关系对东盟的增长、互联互通和适应能力正变得日益重要。