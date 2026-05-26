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审议通过对河内市委常委会的检查监督结果报告（第二阶段）草案

5月26日下午，由越共中央总书记、国家主席苏林任团长的越共中央政治局、中央书记处第10号检查监督团在河内主持召开会议，审议通过了中央政治局、中央书记处对河内市委常委会的检查监督报告（第二阶段）草案。

越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林发表讲话。图自越通社

越通社河内——5月26日下午，由越共中央总书记、国家主席苏林任团长的越共中央政治局、中央书记处第10号检查监督团在河内主持召开会议，审议通过了中央政治局、中央书记处对河内市委常委会的检查监督报告（第二阶段）草案。

会议上，苏林总书记强调，河内市认真贯彻、主动开展，在各检查监督专题上初步取得了许多重要的、较为全面的成果。该市在领导思维、指导、治理及组织开展落实方面进行了诸多创新。同时领导、指导、治理并组织实施了许多艰巨任务和新工作，甚至一些史无前例的问题也得到了系统化、根本性的解决，并与具体责任和成果紧密结合，使人民群众感到非常振奋并给予赞同和支持。

苏林对河内市所付出的努力及所取得的初步成果给予认可和表彰，并指出，决不能掉以轻心，不能停滞不前，不能满足于眼前取得的初步成绩，而是必须继续加大力度，提高首都政治体系的工作节奏与效率，并与长期目标挂钩。苏林总书记明确指出，必须坦诚地看到，当前所取得的成果尚未真正做到根本、可持续和均衡发展。此次检查监督的专题均为非常新、非常难且史无前例的问题，对创新的要求极高，推进落实的压力极大，且对首都的整个政治体系和发展模式有着深远的影响。

据苏林总书记评估，在推行两级地方政府模式的运作方面，河内市做出了巨大努力，并已初步取得了较为明显的成效；同时要求河内市必须在构建现代化、数据化、数字化转型的城市治理模式上走在前列，减少行政中间环节，减少会议与形式主义；必须特别关注基层干部队伍建设，提高首都辖区内乡、坊级政府的运行效率。

苏林对河内市提出增长11%以上、高于全国平均水平的目标表示欢迎，并认为这充分展现了首都发挥模范带头作用的角色。但想要实现这一目标，绝不能持续按照老旧的模式和惯性去发展。

关于展开落实第57号决议方面，苏林明确指出，必须坦诚面对存在的不足，切实具备创新思维；必须敢于试点；必须接受更加强有力的革新，要继续将第57号决议的核心内容细化至具体的方案和计划，其目标是使科学技术、创新增长、数字化转型成为未来阶段首都增长与发展的主要动力。

苏林建议，河内市要深刻认识到改革干部考核和分类工作的要求，并将其与干部的安排、使用、培训、规划和筛选紧密结合。干部考核绝不能流于形式，而必须流于实质、具体化，并通过工作结果、产品、效率以及人民和企业的满意度来进行衡量与评定；工作做得好的干部必须得到认可并委以重任。

苏林建议河内市委常委会紧急梳理检查团的所有结论和建议，制定具体、明确任务、明确人员、明确进度、明确责任的整改计划；在整个政治体系中继续深刻贯彻各专题内容，避免出现市级层面认识非常清楚但基层落实却流于形式的情况；抓紧对两级地方政府模式的运行情况进行阶段性总结，并按照中央的指导意见推进村、居民小组的调整和安排，确保按规定保质保期完成；继续强力创新内部检查监督工作，朝着同行共进、早期预警、化解困难的方向发展，绝不让检查工作成为创新增长与发展的阻力。（完）

越通社
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