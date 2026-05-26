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越南始终重视与非洲传统友好国家的关系

越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。

交部长黎怀忠2同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话。图自越南外交部
交部长黎怀忠2同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话。图自越南外交部

越通社河内——越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。

黎怀忠强调，在国家发展进程中，越南始终重视与包括阿尔及利亚在内的非洲传统友好国家的关系，并希望与阿方共同推动两国关系在各个领域走深走实、取得实效。

两位部长对两国关系在各领域中取得的发展结果，特别是自2025年11月双方正式将两国关系提升为战略伙伴关系以来所取得的成果感到高兴；一致同意密切配合，成功举行接下来的高层代表团互访活动，并有效落实两国间的各项合作内容，以符合越南与阿尔及利亚战略伙伴关系的框架。

阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫强调，将在两国密切关系基础上，推动与越南在各领域的合作；对两国通过近期代表团互访活动所取得的良好成果表示欢迎，并强调阿尔及利亚始终对越南怀有美好感情，并在双边合作领域中优先与越南开展合作，同时在多边论坛上支持越南。

与纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊通电话时，黎怀忠部长建议双方需要通过各级代表团互访和接触，进一步增强政治互信。黎怀忠部长强调两国在地理位置、发展观点上有着诸多相似之处，并建议双方配合确定合适的机制和措施，以进一步扩大在经济、贸易、投资等潜力领域的合作。黎怀忠部长还建议纳米比亚支持越南与南部非洲关税同盟（SACU）进行自由贸易协定（FTA）的谈判。

纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊高度评价越南的发展成就，并希望双方推进交流，以提高双边贸易额，同时加强在农业、渔业、物流、制造等领域的合作。

双方还就共同关心的地区和国际问题交换了看法。（完）

越通社
#越南外交部 #越南与非洲关系 #战略伙伴关系 #经贸合作 #自由贸易协定谈判
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