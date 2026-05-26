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越南与美国促进合作走深走实、行稳致远

越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。

越南国会副主席阮尹英会见美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自daibieunhandan.vn
越南国会副主席阮尹英会见美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自daibieunhandan.vn

越通社河内——越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。

越南国会副主席阮尹英强调，越南始终将美国视为具有首要战略重要性的合作伙伴。国会副主席阮尹英建议双方继续推动全面战略伙伴关系走深走实、行稳致远；促进高层及国会各机构之间的代表团互访与交流；加强稳定、平衡、公平和可持续的经贸合作；尽早承认越南的市场经济地位；扩大在科学技术、创新增长、数字化转型、能源及战略性矿产领域的合作；继续合作克服战争后果并搜寻失踪军人。

国会副主席希望美国继续为亚太地区的和平、稳定、合作与发展发挥积极且负责任的作用，其中包括在国际法和《联合国宪章》的基础上，维护东海和平、安全、安全保障以及航行和飞越自由。

美国议员强调了维持并加强代表团互访的重要性，特别是两国国会之间、各专业委员会、友好议员小组、青年议员以及国会参谋和助理机构之间的交流。

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越南国会副主席阮尹英会见美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自daibieunhandan.vn

美国议员认为，两国立法机构之间开展定期、坦诚和建设性的对话，对于增进相互了解、巩固信任、妥善处理尚存分歧的问题具有重要意义，从而为越美关系的稳定和长远发展做出切实贡献。美国议员还强调，愿在未来时间继续配合、促进并欢迎越南国会代表团赴美访问与工作。

美国议员强调，经贸继续是双边关系的重要动力；高度评价双方在推动交流与谈判以处理贸易问题（包括关税问题）中所付出的努力，其方向旨在实现平衡、利益和谐，并符合全面战略伙伴关系的框架。

美国议员还就共同关心的部分国际和地区问题交换了看法，其中包括航行与飞越安全以及维护东海和平与稳定；重申美方支持在国际法的基础上通过和平方式解决争端，同时继续在地区和国际论坛上加强与越南的协调配合。（完）

越通社
#越美关系 #越南国会 #全面战略伙伴关系 #经贸合作 #东海和平稳定
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