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政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社
政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

越通社永隆——5月26日下午，越南政府总理黎明兴在永隆省主持召开与永隆省委常委会的工作会议，就实现经济社会发展任务和“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及解决地方面临的困难和障碍等议题进行了讨论。

据永隆省委的报告，2026年第一季度地区生产总值（GRDP）增长率约达5.3%。其中，农业增长2.9%，服务业增长9.73%，零售贸易增长12.09%，信息传媒增长15.06%。截至5月15日，国家财政收入已达到下达预算的47.38%。 与此同时，永隆省人民委员会大力推进行政改革，100%的行政手续均可在网上办理，基层按时办结率超96%，民众和企业的满意度超99分，在两级地方政府运行过程中凝聚了社会共识。

数字基础设施得到同步投资。数字经济呈现积极发展态势，2025年电信收入超3.065万亿越盾，组建了341个社区数字技术组。生产领域的科技研究与应用工作持续得到推进。

永隆省党建和政治体系得到了全面开展；及时掌握并引导社会舆论，凝聚了人民群众高度共识。文化、社会、民族、宗教、国防、安全、外交等领域受到重视；社会秩序与安全得到保障。

在听取报告及各部委的讨论意见后，黎明兴发表总结讲话时高度评价永隆省党部、政府和人民在经济社会发展方面取得了诸多积极成果，保障政治社会稳定，坚持维护国防安全和社会秩序。

黎明兴要求永隆省大力革新行政管理思维，从行政管理思维和服务导向思维转向发展与创新思维，朝着主动、创新、敢想、敢干、敢于担当的方向革新领导与指导方法。

为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。

黎明兴要求永隆省革新思维并确立新增长模式；加大对工业、服务业的引资力度，加快高素质人力资源的发展速度，以实现两位数增长目标。同时，要从传统农业生产思维转向发展高价值、绿色和循环的农业经济；形成从生产—加工—物流—销售的链条；吸引企业加强对深加工、产后保鲜以及高科技农业的投资；注重品牌建设、地理标志和可追溯性；化解有关种植区代码发放、检疫、出口标准的瓶颈；为主要出口产品开拓销售市场。

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永隆省领导人出席会议。图自越通社

永隆省需要实现交通基础设施与物流业的突破性发展；促进与各条高速公路的高效互联；推动各条国道的升级改造工作，发展内河港口系统及河流物流；加强与芹苴市和胡志明市的互联互通，参与大型供应链；促进对数字和电信基础设施、数据中心及数字化转型平台的投资。

越南政府总理黎明兴

政府总理指出，必须集中化解各项目面临的困难和障碍，加大2026年公共投资资金的分配与拨付力度；果断审查与削减行政手续，改善投资营商环境；发展民营经济；推动创业、创新与数字化转型，并在指导、治理与行政手续办理过程中应用信息技术。

他还要求确保两级地方政府高效畅通运行，大力推进“数字平民学务”运动，普及数字技能，集中为科技、创新、数字化转型发展人力资源；根据企业需求促进职业培训；吸引科学技术人力资源；与区域内各大高等院校建立合作；支持青年创新创业等。

与此同时，黎明兴强调，永隆省必须落实好各项社会保障、民族、宗教政策；建设保障性住房；有效落实各项国家目标计划；确保国防安全和社会秩序安全；同时，注重党建工作，建设团结、统一、廉正、民主、行动、高效的行政机关系统。

政府总理强调，中央、政府和各部委将始终与永隆省同行；但永隆省需要最大限度地发扬主动、创造、自力、自强的精神，胜利实现经济社会发展的目标和任务。

同日，黎明兴一行在越南部长会议主席范雄纪念区和政府总理武文杰纪念区上香和献花。（完）

越通社
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越南—新纪元

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