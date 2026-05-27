越南产品亮相2026年澳大利亚国际食品服务展

越通社悉尼——越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。



该展会每年举办一次，是澳大利亚规模最大的行业展会，已成为全球食品、饮料、餐厅、酒店及餐饮服务业内人士的重要盛会。



多年来，越南驻澳大利亚商务处已积极协助越南企业参加澳大利亚悉尼国际食品服务展览会，大力推广越南各类农水产品和食品，如鱼类、虾类产品，水果干和冷冻水果，辣椒酱、酱油，以及米线、粉丝、河粉、椰子汁、大米、咖啡和各类加工坚果等即食产品。



展会期间，越南驻澳大利亚商务处的展位吸引了众多国际参观者的关注。悉尼权威餐饮服务公司ESP Catering高级主管内尔玛·桑希内斯（Nelma Sanjines）表示：“我对越南产品的风味印象非常深刻。辣椒酱和酱油味道十分均衡，适合搭配多种亚洲菜肴。此外，越南糖果食品不仅包装精美，而且品质优良。我认为，澳大利亚消费者将越来越关注越南食品。”



越南驻澳大利亚商务处的展位备受参观者关注。图自越通社

与此同时，来自某国际食品零售连锁企业的采购商埃夫琳·萨菲奥蒂（Evelyn Saffioti）对越南罐装果汁产品给予了高度评价。她认为，越南果汁产品口感天然，风味独特，更容易被国际消费者接受。她尤其喜爱以热带水果制成的产品。她认为，越南在原材料供应方面具有很大优势，因此若越南企业能够持续保持产品质量稳定，并加大包装设计和品牌推广投入，那么在澳大利亚市场的发展潜力将十分巨大。



来自墨尔本一家亚洲食品进口公司的代表迈克尔·谭（Michael Tan）也特别关注越南的调味品和加工食品。在参观并品尝越南驻澳大利亚商务处展位的产品后，迈克尔·谭表示：“我高度评价越南食品的质量与多样性。让我印象深刻的是，许多产品的包装设计比以往更加现代、规范。”



他还认为，越南食品正受益于消费趋势——消费者越来越倾向于选择天然产品以及具有亚洲特色的食品。这一特点也正是澳大利亚消费者给予“加分”的重要因素。



国际客户的积极反馈表明，越南食品及消费品正逐步确立自身地位，并为越南企业今后继续开拓国际市场敞开机会大门。（完）



