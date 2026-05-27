苏林菲律宾之行：开创越菲关系新前景的历史性里程碑

越通社河内——值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。



关于此次访问的意义、期望和优先事项，弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使表示，此次访问恰逢两国建交50周年之际，也是越南共产党总书记首次访问菲律宾，因此具有特殊意义。



预计此次访问将涵盖从贸易、文化、安全等领域的合作到在东盟以及联合国等多边事务中的协调与配合。双方将有机会全面评估双边关系，并共同商谈未来的发展方向。



关于近年来菲律宾与越南合作的最重要成果，弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使表示，50年来，菲律宾与越南的双边关系在许多领域都取得了强劲发展。最突出的是日益活跃的民间交流，约有43万名菲律宾游客到访越南，3.35万名越南游客到访菲律宾。



目前，菲律宾多个城市与河内、胡志明市和岘港开通了直飞航线。菲律宾也正在鼓励越南各家航空公司增开新航线，以进一步增进两国民间交流。



两国教育合作也在不断扩大，越来越多的菲律宾学生到越南学习和越南学生到菲律宾实习和完成部分学业。



在安全领域，双方通过交流、语言培训和军事交流等项目，加强了海岸保护力量、海警和军队之间的合作。



在经济方面，双边贸易关系增长非常强劲。许多菲律宾大型集团在越南投资于食品、可再生能源、基础设施和清洁水供应等领域。越南也对菲律宾企业在国际港口运营方面的经验感兴趣。



在文化方面，借此次访问之机，菲律宾公众将首次在马尼拉圣地牙哥堡（Intramuros）历史遗迹区欣赏到越南水上木偶艺术。这一地点十分契合，不仅具有历史意义，也与越南水上木偶艺术悠久的传统价值相呼应。



弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使表示， 菲越两国都是充满活力的中等国家，在东盟中发挥着积极作用，拥有互补而非竞争的优势。



菲律宾作为海洋国家的利益与越南的海洋经济发展方向有许多相似之处，为两国创造了巨大的合作空间。双方可以在与海洋经济、海事以及东盟内部可持续发展相关的领域加强合作、分享经验和相互支持。



关于两国贸易与投资机会，弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使表示，此次陪同越共中央总书记、国家主席苏林访问菲律宾有许多越南企业领导。借此机会，双方将举办一个企业论坛，为两国企业界创造会面、交流和寻找新合作领域的机会。



许多菲律宾大型集团近期在越南大力投资，例如快乐蜂食品集团快餐连锁店目前在越南有233家门店，预计年底将扩展到300家。



弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使也高度评价越南Vin集团最近将电动汽车引入菲律宾市场。这是在菲律宾面临全球能源供应挑战之际的适时举措。Vin集团的出现将帮助菲律宾消费者接触绿色交通工具，同时展现了越南企业对菲律宾市场的长期承诺。



许多菲律宾大型集团目前非常关注越南市场，而越南企业也在主动寻找菲律宾合作伙伴。越南企业希望与有国际港口运营经验的菲律宾公司合作。



越南与菲律宾的经济合作空间仍然巨大，特别是在有大型集团参与的领域。菲律宾企业也希望未来能有更多越南基础设施项目通过两国企业合作得以实施。



据弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世大使表示，两国领导人预计将设定两国双边贸易额突破100亿美元的新目标。除了大米和电子元器件等传统领域外，双方合作还将拓展到蓝色海洋经济、技术、基础设施和可持续发展领域。



菲律宾大使还强调了教育合作和民间交流在巩固双边关系基础中的作用。他认为，在对方国家学习的越南和菲律宾学生将成为未来的"大使"，为两国人民之间的理解和联系做出贡献。（完）

越通社