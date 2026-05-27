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旅泰侨胞倍感荣幸，热切期盼苏林总书记、国家主席到访

得知越共中央总书记、国家主席苏林将访问乌隆府并会见当地侨胞，旅泰侨胞们倍感荣幸与激动，热切期盼总书记、国家主席的到访。

旅泰侨胞在VT Nam Nueng中心等候苏林总书记、国家主席时合影留念。图自越通社
旅泰侨胞在VT Nam Nueng中心等候苏林总书记、国家主席时合影留念。图自越通社

越通社河内 ——得知越共中央总书记、国家主席苏林将访问乌隆府并会见当地侨胞，旅泰侨胞们倍感荣幸与激动，热切期盼总书记、国家主席的到访。

在乌隆府的胡志明主席遗迹区，侨胞们正积极准备迎接苏林总书记、国家主席。遗迹区管委会成员武孟雄表示：“此次访问对旅泰越南人特别是在乌隆府侨胞具有非常特殊的意义。我们非常高兴苏林总书记、国家主席莅临乌隆胡志明主席遗迹区并会见侨胞们。这是越南党和国家对海外侨胞的深切关怀与高度重视，视侨胞为越南民族不可分割的一部分。”

站在遗迹区胡伯伯屋前，在乌隆本地出生、现任乌隆胡志明主席遗迹区管委会顾问的黎氏雪世侨胞分享道，苏林总书记、国家主席到访是旅泰越侨乃至遗迹区管委会最大的荣幸。此访将激励侨胞们更加努力，将这座遗迹区维护好、传承好。

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乌隆胡志明主席遗迹区管委会顾问黎氏雪世。图自越通社

在苏林总书记、国家主席将会见侨胞们的VT Nam Nueng中心，从27日清晨起，来自泰国东北部各府的侨胞们已整齐聚集，准备欢迎苏林总书记、国家主席和夫人及越南高级代表团来访。沙功那空府越南人协会原主席黎文训表示，看到泰越关系日益发展，他本人非常高兴。苏林总书记、国家主席看望侨胞，证明越南党、国家和政府非常关心和重视侨胞。泰国政府也因此更加看重侨胞群体，为侨胞生活、经商创造便利条件。

沙功那空府越南人协会副主席范氏青贤表示，侨胞们非常自豪地迎接越南最高领导人来访，很荣幸的是，苏林总书记、国家主席首次访泰却选择先到乌隆。此次访问有望促进越泰关系，同时帮助侨胞更加团结，在当地生活和工作更加顺利。

据官方数据，目前旅泰越南人约10万人，主要居住在泰国东北部地区，胡志明主席在1928-1929年寻找救国之路征程中曾在此生活和从事革命活动。旅泰侨胞历来以敬爱胡伯伯、心向祖国家乡而闻名。（完）

越通社
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