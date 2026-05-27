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联合国毒品和犯罪问题办公室：《河内公约》应被视为一项长期承诺

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨（Delphine Schantz）近期接受越通社记者采访时表示，各国需要将《联合国打击网络犯罪公约》（简称为《河内公约》）视为一个“起点”，而非“终点”。

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越南成功举行《河内公约》开放签署仪式。图自越通社

越通社河内——联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨（Delphine Schantz）近期接受越通社记者采访时表示，各国需要将《联合国打击网络犯罪公约》（简称为《河内公约》）视为一个“起点”，而非“终点”。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨表示，越南是东南亚首个、全球第三个批准《联合国打击网络犯罪公约》的国家，充分证明了越南政府与有关机关的有效联动，以及强有力的政治承诺。

越南在去年10月于河内签署该公约后随即付出的努力是非常值得赞赏的。越南为东南亚地区确立了一个标准。这一里程碑为东南亚地区树立了榜样，而该地区目前正面临着与网络犯罪相关的、日益严峻且不断加剧的挑战。

因此，为了应对上述挑战，需要建立一个在法律、司法和执法层面的共同应对机制，而在这一机制中，越南将发挥积极作用。

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联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨。联合国毒品和犯罪问题办公室供图

关于各国议会联盟（IPU）、国际刑警组织（INTERPOL）以及联合国毒品和犯罪问题办公室在确保推进该公约落地见效方面所发挥的作用，联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨表示，国际刑警组织在作战层面开展行动，负责联络警务力量、共享情报信息并协调跨国跨境的实时调查。

各国议会联盟与立法者通力合作，协助他们深入了解国内法律所需做出的必要调整，以符合该公约的要求。联合国毒品和犯罪问题办公室则侧重于法律、机构支持以及能力建设，帮助各国巩固法律体系，培训管理机构、执法力量和检察官。

三方的协调配合有助于在多个领域中发挥显著成效，例如开展联合提高意识运动、实施培训项目、在立法者与执法机构之间共享知识经验，以及构建用于跟踪实施进展的共同框架。

东南亚国家在应对网络犯罪方面正处于不同的阶段。部分国家已制定了较为完善的网络犯罪法律框架，成立了经验丰富的调查单位，并与其他国家拓展了双边协议，以共享证据、没收数字资产并合作处理相关案件。这些国家在批准和落实公约方面的进程将会相对迅速。

与此同时，一部分国家目前仍处于构建这些基础的阶段，可能需要更多的时间以及支持。然而，值得肯定的是，亚太地区正展现出强烈的政治承诺，这在近期东盟各部长级宣言中得到了充分体现。

尽管政治承诺已经确立，但对大多数国家而言，更大的挑战依然存在于技术和实践层面：即建立起能够发现、防范和抵御网络犯罪的系统，同时确保跨国跨境合作切实有效。而这正是联合国毒品和犯罪问题办公室在未来几年内正集中力量予以支持和投入的领域。

UNODC东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨还指出了当前在将《公约》条款转化为国内法律框架和执法实践过程中，最普遍的一些挑战。

为了有效落实《河内公约》，尚茨建议各缔约国应将公约的实施视为一项长期承诺，而非一次性的孤立事件。批准公约固然意义重大，但真正的实际工作还在后头。

各国政府需要承诺持续不断地为调查员、检察官和法官提升能力水平。犯罪手段更迭速度极快，反犯罪力量的技能也必须紧跟其后。这需要资源上的长期投入以及持之以恒的努力。（完）

越南驻奥地利大使兼驻维也纳联合国和其他国际组织代表团团长武黎太黄大使。图自越通社

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越通社
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