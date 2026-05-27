推动越韩基础设施与创新能力合作

越通社海防——5月26日下午，海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。



海防市与韩国科学技术研究院之间的科技战略合作旨在有效落实此前海防市人民委员会与韩国合作伙伴已签署的合作内容，在平等、互利原则的基础上，大力推动海防市基础设施建设和创新能力提升。



双方将在六大领域进行全面合作，其中包括基础设施（成立和运营KIST—海防技术中心及KIST—海防技术枢纽）、人力资源（培养和发展高质量的科技人力资源）、合作网络（举办国际研讨会、推动技术供需对接）、商业化（开展具有巨大潜力的技术转让合作）、研究（生物医学和生物技术领域）和投资（吸引投资，在海防设立卫星研发中心）。



其中，2026年基础设施合作的重点是成立KIST—海防技术枢纽（KIST Hai Phong Techhub），预计将于2026年12月投入运营。在2026年科技节框架内，组委会将举办论坛和研讨会，推动韩国科技企业与当地合作伙伴直接对接。



海防市科学技术厅和韩国科学技术研究院也将考察并部署试点联合研究项目，以解决企业重点难题并开发海洋资源。



海防市科学技术厅厅长阮高胜表示，这是实现中央重大决策的具体行动，特别是中央政治局第57-NQ/TW号决议和国家创新创业战略。海防市拥有强劲突破的宏观经济基础，规模达294亿美元，连续11年保持两位数增长。与韩国科学技术研究院的合作是旨在助力海防市在国际舞台上打造长期竞争力，实现绿色增长和净零排放目标的战略之一。（完）

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