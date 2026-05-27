越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

越通社河内 ——当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。



进入2026年第二季度，越南农林水产品出口继续呈现出积极复苏态势。然而，在出口增长的背后，来自欧盟、美国和日本等主要市场的技术壁垒压力也日益加大。



其中，欧盟实施的《欧盟零毁林法案》（EUDR）和碳边境调节机制（CBAM）对咖啡、橡胶和木制品等越南主要出口行业提出了更高的供应链透明化要求。这一趋势正推动越南农业从“数量生产”向“以数据和科技为基础的质量管理”转变。



面对市场压力，越来越多的农产品出口企业主动进行结构调整，将数字化转型和科技创新视为长期发展战略。企业通过应用企业资源管理系统（ERP）、电子种植日志以及加工生产线自动化，有效提高生产效率，并更好满足产品溯源要求。

林同省B'LaoFood公司的农产品可满足日本、美国和欧洲等高端市场的进口标准。图自越通社

龙成发高科技农业合作社主任黎文决表示，过去合作社主要依靠手工账本管理原料区和产品溯源，不仅出口申请时间长，而且原料损耗率也高。



为保持对欧洲市场的长期订单，合作社投资建设电子日志系统，并为每批产品配置二维码。目前，德国合作伙伴可以实时查看化肥使用量、灌溉情况以及采收时间等信息。数字化管理不仅降低了中间损耗，还进一步增强了国际客户的信任。



除数字化转型外，许多企业还积极发展循环经济模式，通过将农业副产品再利用为生物质能源，减少能源消耗和生产过程中的碳排放。



尽管行业内已出现一些先行模式，但农业领域的科技创新仍面临不少困难，特别是中小企业在资金和技术应用能力方面存在明显限制。



越南工商联合会（VCCI）可持续发展企业办公室（VBCSD）主任阮进辉表示，创新不仅仅是购买软件或安装自动化生产线，更重要的是建立支持企业高效应用科技的创新生态体系。



阮进辉认为，应推动建设农业领域专业化科技孵化器和创新中心，同时加强企业与科研机构之间的合作，推动人工智能（AI）和大数据（Big Data）在天气预测、农药残留监测以及消费趋势分析中的应用。



除企业努力外，政府管理部门也正在加快推动农业出口领域的数字化和绿色化转型。



越南工贸部进出口局副局长阮锦庄表示，工贸部正同农业与环境部合作，加快种植区代码发放流程数字化以及原产地证书（C/O）签发自动化。同时，相关部门也正在升级贸易防御措施预警系统，以帮助企业及时应对进口市场变化。



阮锦庄表示，未来有关部门还将与金融机构合作推出优惠绿色信贷计划，支持企业进行技术创新、升级深加工工厂，并满足日益严格的国际标准。

在全球贸易格局快速变化的背景下，国际市场更高标准的要求正在成为推动越南农业结构调整的重要动力。通过加快科技应用并完善政策支持体系，越南农产品有望进一步提升附加值，增强在国际市场上的竞争力。

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