科技

越南农产品出口：通过数字化与科技创新打破技术壁垒

当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社
安江省周富乡ANTESCO公司用于出口的冷冻芒果产品加工生产线。图自越通社

越通社河内 ——当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

进入2026年第二季度，越南农林水产品出口继续呈现出积极复苏态势。然而，在出口增长的背后，来自欧盟、美国和日本等主要市场的技术壁垒压力也日益加大。

其中，欧盟实施的《欧盟零毁林法案》（EUDR）和碳边境调节机制（CBAM）对咖啡、橡胶和木制品等越南主要出口行业提出了更高的供应链透明化要求。这一趋势正推动越南农业从“数量生产”向“以数据和科技为基础的质量管理”转变。

面对市场压力，越来越多的农产品出口企业主动进行结构调整，将数字化转型和科技创新视为长期发展战略。企业通过应用企业资源管理系统（ERP）、电子种植日志以及加工生产线自动化，有效提高生产效率，并更好满足产品溯源要求。

vnanet-potal-viet-nam-hoa-ky-30-nam-vuot-qua-khac-biet-cung-co-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-8134910.jpg
林同省B'LaoFood公司的农产品可满足日本、美国和欧洲等高端市场的进口标准。图自越通社

龙成发高科技农业合作社主任黎文决表示，过去合作社主要依靠手工账本管理原料区和产品溯源，不仅出口申请时间长，而且原料损耗率也高。

为保持对欧洲市场的长期订单，合作社投资建设电子日志系统，并为每批产品配置二维码。目前，德国合作伙伴可以实时查看化肥使用量、灌溉情况以及采收时间等信息。数字化管理不仅降低了中间损耗，还进一步增强了国际客户的信任。

除数字化转型外，许多企业还积极发展循环经济模式，通过将农业副产品再利用为生物质能源，减少能源消耗和生产过程中的碳排放。

尽管行业内已出现一些先行模式，但农业领域的科技创新仍面临不少困难，特别是中小企业在资金和技术应用能力方面存在明显限制。

越南工商联合会（VCCI）可持续发展企业办公室（VBCSD）主任阮进辉表示，创新不仅仅是购买软件或安装自动化生产线，更重要的是建立支持企业高效应用科技的创新生态体系。

阮进辉认为，应推动建设农业领域专业化科技孵化器和创新中心，同时加强企业与科研机构之间的合作，推动人工智能（AI）和大数据（Big Data）在天气预测、农药残留监测以及消费趋势分析中的应用。

除企业努力外，政府管理部门也正在加快推动农业出口领域的数字化和绿色化转型。

越南工贸部进出口局副局长阮锦庄表示，工贸部正同农业与环境部合作，加快种植区代码发放流程数字化以及原产地证书（C/O）签发自动化。同时，相关部门也正在升级贸易防御措施预警系统，以帮助企业及时应对进口市场变化。

阮锦庄表示，未来有关部门还将与金融机构合作推出优惠绿色信贷计划，支持企业进行技术创新、升级深加工工厂，并满足日益严格的国际标准。

在全球贸易格局快速变化的背景下，国际市场更高标准的要求正在成为推动越南农业结构调整的重要动力。通过加快科技应用并完善政策支持体系，越南农产品有望进一步提升附加值，增强在国际市场上的竞争力。

（完）

越通社
#越南农产品出口 #农产品 #出口 #数字化 #科技创新 #技术壁垒
关注 VietnamPlus

融入国际

绿色转型

数字化转型

相关新闻

附图 图自越通社

胡志明市：加速扩大越南农产品市场份额

为了确保农产品在内需市场拥有稳定的出路，除了质量和包装外，零售系统的作用正变得日益重要。通过现代分销渠道，企业不仅能让产品更贴近消费者，还能逐步打造品牌，实现市场的可持续扩张。

更多

越南政府副总理胡国勇会见欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃。图自越通社

越南与欧盟加强科技与创新合作

胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。

国内外专家在研讨会上发表意见。图自越通社

胡志明市：智慧城市建设亟需数字数据治理体系

题为“智慧城市：数据与治理的交汇点”（Smart Cities: Where Data and Governance Intersect）的研讨会在胡志明市举行，众多与会专家指出，当前，城市规划、公共服务提供、基础设施管理以及行政决策对数据的依赖性日益增强。

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

人工智能开启越南旅游业快速可持续发展的新机遇

数字旅游平台安可达（Agoda）发布的《2026年旅游趋势报告》，越南游客对使用人工智能辅助规划旅游行程的接受度位居区域前列。具体而言，81% 的越南游客表示他们将在下一次旅行中使用AI。这一比例在亚洲处于最高水平，远超区域平均水平（63%）。
Agoda报告显示，越南游客利用AI来优化行程，最常用的功能包括推荐当地景点、活动、餐厅和美食、构建个性化旅游行程（30%）以及实时语言翻译（30%）。这些数据反映出向智慧旅游沉浸式体验转型的强烈趋势，将游客的灵活性和个性化需求放在首位。

越南驻新加坡大使陈福英在论坛上发言。图自越通社

越南在新加坡激发科技创新新动力

5月23日，旅居新加坡越南人社群联络委员会与越南驻新加坡大使馆联合举办“新加坡越南知识分子与创新论坛”，旨在为今后推动科技与创新合作、共同促进国家发展搭建平台。

科学技术引领，开辟增长新路径

科学技术引领，开辟增长新路径

随着科学技术、创新与数字化转型与项增长目标的紧密结合，越南许多地方已围绕这些领域开展了切实活动，并将其视为实现经济结构重组、提高劳动生产率以及开拓全新增长空间的关键工具。

来自公安部网络安全与高科技犯罪预防局的阮廷杜诗上校上专题研讨会上发言。图自越通社

专家提出保护个人数据“五不”建议

在22日下午于河内举行的2026年越南信息安全峰会专题研讨会上，各位代表和专家共同讨论了保护数据、确保数字基础设施安全以及提升网络安全保障能力的策略。

胡志明市国家大学下属理工大学学生进行高新技术应用实践操作。图自越通社

越南颁发战略性科技专业学者奖学金政策

越南政府日前颁布了关于基础科学、关键技术及战略技术学者奖学金政策的第179/2026/NĐ-CP号议定，旨在吸引、培养并发展高素质人力资源，以满足国家新发展阶段的新要求。

范文哈先生制造的“播种机器人”已远销全球15个国家。图自sggp.org.vn

“泥腿子发明家”与走向世界的渴望

在海防市新岐乡（原海阳省四岐县）微风吹拂的田野间，范文哈先生的“哈发明家”名字早已成为当地农家智慧与坚韧毅力的代名词。他虽无工程师文凭，学历是初中肄业（初中二年级），但这位生于1972年的农民却撼动了整个农业机械界。

越南国防部网络空间作战司令部副司令阮松兴少将在会议上发表讲话。图自越通社

在后量子与人工智能时代守护数字未来

题为“在后量子与人工智能时代守护数字未来”的越南信息安全会议（Vietnam Security Summit 2026）5月22日在河内举行，旨在为管理机构、组织、企业和技术专家搭建一个论坛，共同探讨措施，在人工智能和后量子时代保护数据、确保数字基础设施安全以及增强网络安全威胁抵御能力。

数字转型中心（庆和省科技厅）的工程师负责设备维护工作。图自越通社

完善数字体制基础设施

在立法与执法过程中建设法律大数据库并大力推进人工智能（AI）应用，被确定为促进司法改革并完善法律制度的必要举措，旨在贯彻落实越南中央政治局第66/NQ-TW号决议和第57/NQ-TW号决议的精神。

附图。图自越通社

对数字内容侵权盗版行为“零容忍”

越南正步入一场坚决取缔侵犯知识产权乱象的决战，其中数字内容领域沦为“重灾区”。在这一领域，侵犯版权的行为公开蔓延，不仅规模庞大，且手段日益精细复杂。

一个智慧城市的效果图。图自越通社

智慧城市建设：驱动经济增长的新引擎

当前，智慧城市建设被视为提高劳动生产率、拓展经济空间、推动国家数字化转型以及实现经济双位数增长目标的重要驱动力之一。该模式不仅局限于技术的应用，更被寄予厚望能催生全新的治理模式、优化资源配置，并形成基于数据与创新创业的“增长极”。

胡志明市创新创业中心。图自政府门户网站

胡志明市首次跻身全球新创生态系统百强行列

据全球初创研究机构（ StartupBlink ）发布的《2026年全球新创生态系指数》报告，胡志明市的排名比 2025 年上升了 12 位，位居第 98 位，首次跻身全球创业生态系统前 100 名。这是胡志明市在 StartupBlink 排行榜上的最高排名，帮助该市提前4年实现进入全球新创百强行列的目标。

岘港正逐步为新技术模式建设受控的试验空间。图自越通社

突破瓶颈 打造大型科技企业

近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。嗯 近年来，越南科技企业规模持续壮大，对经济增长的贡献日益显著。