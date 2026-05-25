农产品市场：印尼大米储备量创历史新高

越通社雅加达——在大力落实粮食自给自足战略并不断增强国内市场调控能力的背景下，印尼目前的大米储备量已达到历史最高水平。



据越通社驻雅加达记者报道，印尼国家后勤局(BULOG)总裁艾哈迈德·里扎尔·拉姆达尼（Ahmad Rizal Ramdhani）5月25日表示，目前印尼国家大米储备量达约536万吨，创下有记录以来的最高水平。



拉姆达尼透露，印尼国家后勤局目前的仓储能力已扩大至约620万吨，未来还将进一步提升，以适应国内不断增长的稻米产量。他强调：“通过收购国内大米产量，我们不仅能够保障国家大米供应充足，同时也为农民和消费者保持稳定价格。”



据印尼国家后勤局介绍，截至目前，该机构已完成约280万吨大米的采购，占2026年400万吨采购目标的70%左右。这一成果体现了印尼在加强国家战略粮食储备方面所作出的努力，同时也为国内农民提供了稳定的销售渠道和市场保障。



印尼官方表示，国家后勤局目前在全国范围内运营着大规模基础设施网络，包括粮食仓储系统、物流配送网络以及稻谷收获后的加工处理设施。



近一段时间以来，在全球许多国家仍面临粮食供应链中断风险以及国际粮价波动的背景下，印尼持续落实提高农业产量和加强粮食安全的相关政策。（完）



越通社