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马来西亚推动开放型全球贸易

据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚承诺加强区域经济合作，确保亚太地区继续成为开放、具有韧性且可持续的贸易与投资增长目的地。马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼在5月22日至23日于中国举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议上作出上述表示。

马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼 越通社发
马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼 越通社发

越通社河内——据越通社驻吉隆坡记者报道，马来西亚承诺加强区域经济合作，确保亚太地区继续成为开放、具有韧性且可持续的贸易与投资增长目的地。马来西亚投资、贸易与工业部长佐哈里·阿卜杜勒·加尼在5月22日至23日于中国举行的亚太经合组织（APEC）贸易部长会议上作出上述表示。

马来西亚投资、贸易与工业部5月25日发表声明称，马来西亚重申支持以世界贸易组织为核心、开放、透明、可预测且以规则为基础的多边贸易体系，同时对保护主义抬头和经济碎片化趋势发出警告。马方强调，区域性和大型贸易协定应作为对世贸组织框架的补充，而非削弱其作用。

据该部介绍，马来西亚在会议上强调加强区域能源安全与供应链韧性合作的重要性，以减轻当前全球供应链中断带来的影响。马方还指出，必须确保数字化、人工智能应用及绿色转型对中小企业保持可行可及，这需要通过提升互联互通、加强能力建设及简化实施机制来实现。

马来西亚表示，将继续与APEC各经济体密切合作，确保区域经济一体化、数字化转型、可持续发展倡议、能源安全及供应链合作持续为亚太地区带来务实且面向企业的成果。

会议期间，佐哈里还分别与中国、美国、新西兰、韩国、日本、新加坡等伙伴举行双边会谈，以加强战略经济合作，并就当前全球经济形势交换意见。各场会晤重点围绕加强贸易与投资合作、深化能源安全及可持续供应链等战略领域合作、增强投资者信心以及维护区域经济长期稳定。

本届APEC贸易部长会议以“共建繁荣亚太共同体”为主题，重点讨论了贸易一体化、数字化转型、可持续发展、能源安全及供应链韧性等议题。会议在全球经济正面临供应链中断、贸易紧张局势以及主要经济体之间战略竞争加剧等多重不确定因素的背景下举行。（完）

越通社
#马来西亚 #开放型全球贸易
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