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高温酷暑天气：有效节约用电方法

进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。

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越通社
#节能 #节电 #用电
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在全球燃料价格波动难以预测的背景下，节约与高效利用能源正成为企业降低成本、提升竞争力的重要解决方案，同时也有助于保障国家能源安全。面对燃料价格的波动，企业已经主动推进技术创新，优化生产流程，将节能作为提升竞争力的重要举措。

金瓯化肥厂还改进热交换系统。图自金瓯化肥厂

能源安全：越南国家石油与天然气集团的节能之道

在《至2030年发展战略及2050年愿景》草案中，越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）设定了3-5%的节能目标。高效利用能源被确定为减少二氧化碳排放、提高运营效率、改善生产经营利润的重要举措。

附图 图自Vietnam+

全民节能行动启动 响应2026年地球一小时活动

为响应2026年地球一小时活动，工贸部将于3月21日在河内举行“全民节约高效利用能源、响应2026年地球一小时”活动启动仪式，号召全社会加强节能降耗，推动清洁能源利用，促进绿色生活方式广泛传播。

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佛诞文化周于丙午年四月初八至十五日举行（即2026年5月24日至31日）；正式庆典于丙午年四月十五日（即2026年5月31日）举行。举办佛历2570年佛诞大典，不仅是一项年度宗教活动，也是弘扬民族团结精神、传播佛教和平、慈悲与智慧理念的重要契机，使其融入现代社会生活之中。

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于2025年5月15日发布的《2025年越南私营经济报告》，首次推出“私营经济效率指数”（Business Performance Index - BPI）。该指数是一项试点评估工具，旨在量化各省级私营经济部门的运行效率。

到2030年，确保公民和企业能够获得便捷、快速、安全的数字服务

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《2026-2030年人口数据、身份识别和电子认证发展计划（展望至2035年）（简称第6号计划）》的总体目标是促进人口数据、身份识别和电子认证在各领域的强有力、全面和广泛​​发展和应用，以推动国家数字化转型，并有效服务于数字政府、数字经济和数字社会三大支柱。到2030年，该计划的核心平台和工具将全部建成，确保公民和企业能够便捷、快速、安全地使用数字服务，不受行政区划限制，无需依赖纸质文件和繁琐的行政程序。

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根据近期批准的第2512/QD-UBND号决定，《首都河内百年远景总体规划》分为四个发展阶段，分别至2035年、2045年、2065年和2085年。该规划的主要目标之一是将河内建设成为一座绿色、智慧、现代化的城市，一个在亚太地区占据重要地位的创新、金融、教育、医疗和研发中心。

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