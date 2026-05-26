环保

越南北部遭酷暑天气 日用电量首次突破4亿千瓦时

5月25日，越南北部电力总公司（EVNNPC）供电区域内的单日用电量首次突破4亿千瓦时，最高用电负荷也刷新了历史纪录。

EVNHANOI公司工人使用红外线测温仪检查输电线路温度。图自越通社
EVNHANOI公司工人使用红外线测温仪检查输电线路温度。图自越通社

越通社河内—— 2026年入夏以来的首轮大范围高温酷暑天气，导致越南北部用电负荷急剧飙升。5月25日，越南北部电力总公司（EVNNPC）供电区域内的单日用电量首次突破4亿千瓦时，最高用电负荷也刷新了历史纪录。

据北部电力总公司统计，近期其供电的北部17个省市（不含首都河内）的用电负荷持续在高位运行。截至2026年5月25日22时30分，北部全网最高用电负荷达到20471.92兆瓦，创历史新高并打破了2025年的最高峰值。单日用电量也首次突破4亿千瓦时大关，达到4.18503亿千瓦时，显著高于2025年的最高单日用电量。

上述数据表明，今年北部地区的用电需求呈现出“来得早、增势猛”的特点，自5月底开始便持续强劲增长。这给电力系统的运行调度以及在2026年夏季用电高峰期内确保安全、稳定、连续供电的工作带来了巨大压力。

面对用电负荷急剧上升的严峻形势，北部电力总公司目前正集中最大资源，统筹调配人力与物资，加大对输配电网的运行巡检力度，并主动制定事故应急处置预案，全力以赴确保安全、稳定、连续供电，满足当地居民生活以及企业生产经营的用电需求。

与此同时，北部电力总公司建议广大客户安全、节约和高效用电，特别是在用电高峰时段，以共同缓解国家电网的运行压力。此外，该公司还提醒客户采取节电举措：避免在高峰时段同时使用多个大功率电器设备；做到“人走灯灭”，及时关闭不必要的用电设施；优先选用带有能源效率标识的节能电器。

该公司还鼓励各户家庭、生产基地及企业研究投资安装“自发自用”的屋顶分布式光伏发电系统，以提高局部供电的自主性，降低用电成本，并为推进绿色、可持续的能源利用贡献力量。（完）

越通社
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