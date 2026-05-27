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独特吸引力助力沙巴旅游业发展成为尖端经济产业

近年来，老街省旅游品牌凭借其独特的吸引力正逐步在国家和国际旅游版图上获得认可，许多知名目的地屡获国际权威机构的殊荣。

太阳世界番西邦传奇旅游区。图自越通社
太阳世界番西邦传奇旅游区。图自越通社

越通社河内——近年来，老街省旅游品牌凭借其独特的吸引力正逐步在国家和国际旅游版图上获得认可，许多知名目的地屡获国际权威机构的殊荣。

为了实现到2030年将旅游业打造成为突破性尖端经济产业的目标，老街省正加大招商引资力度，升级改造旅游与技术基础设施条件，以此来开发和发展全新的重点旅游区、旅游景点及旅游地带。

沙坝——增长的核心引擎

在旅游版图上拥有超过120年的深厚历史底蕴，沙坝正实现强劲突破，致力于成为国际级的旅游服务中心。如果说在2016年，迎来近100万人次游客的里程碑被视为一个奇迹，那么2025年的数据则切实印证了沙坝无限的吸引力。其游客量创下了超430万人次的最高历史纪录——在十年内增长了4到5倍以上。沙坝的旅游收入达到了19万亿越盾，是十年前的11倍。

沙坝深受国内外游客青睐，主要得益于当地有效运用了“将遗产转化为资产”的战略思维，并结合了数万亿越盾的基础设施投资资金。

在改变沙坝面貌的历程中，不能不提到各家战略投资者的作用，其中包括太阳世界番西邦传奇（Sun World Fansipan Legend）。多年来，太阳世界番西邦传奇荣获了被誉为“世界旅游业奥斯卡”的世界旅游大奖（WTA）所颁发的许多殊荣，如“世界领先文化旅游目的地”、“世界领先自然景观旅游目的地”以及“亚洲领先标志性目的地”。

老街省将旅游业确定为尖端经济产业，并确立了到2030年游客接待量约1500万人次、对全省GRDP贡献率达20%以上的目标。在该计划中，沙坝继续发挥着核心增长极的作用，许多重点工程和项目正在启动推进进程。

拓宽道路，释放旅游潜力

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沙坝黄金梯田绽放独特的魅力。图自越通社

老街省确立了到2030年旅游业年均增长20%、游客接待量达1500万人次、游客总收入达到70万亿越盾，并对全省GRDP直接贡献率达17%至20%的目标。为了实现这一目标，老街省正加大对旅游基础设施和技术基础设施的投资与升级力度。

目前，老街省在2026-2030年阶段拥有约106个吸引投资发展旅游的项目。在交通互联基础设施方面，该省正集中动员并呼吁各方资源，以投资建设沙坝机场、区域及跨区域连接线，特别是该省旅游发展空间内部的各条互联线路。

在旅游技术基础设施方面，老街省确定投资建设配套、现代且具有联动性的旅游基础设施。当地正在启动各项重点工程和项目建设，有望提升服务质量、拓展发展空间，从而进一步确立老街旅游在国内外旅游版图上的稳固地位。（完）

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越通社
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