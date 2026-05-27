越共中央总书记、国家主席苏林及夫人将对菲律宾进行国事访问

越通社河内——据越南外交部发布公报称，应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos）及夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林及夫人将率越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。（完）
更多
泰国学者：越泰关系充满活力，战略性日益增强
泰国与越南的关系充满活力，且正变得日益具有战略意义，特别是在地缘政治格局面临新挑战的过去二十年中。这是泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农（Kavi Chongkittavorn）在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对泰国进行正式访问前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所做出的评述。
为在老牺牲的9具越南志愿军与专家烈士遗骸举行追悼会与交接仪式
越通社驻老挝记者报道，5月26日，老挝政府专项工作委员会、老挝北部各省以及乌多姆塞省（Oudomxay）政府在乌多姆赛省隆重举行在老战争时期牺牲的9具越南志愿军和军事专家遗骸追悼会和交接仪式。
☀️越通社早安咖啡（2026.5.27）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越南始终重视与非洲传统友好国家的关系
越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。
为越美关系行稳致远注入新动力
5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。
审议通过对河内市委常委会的检查监督结果报告（第二阶段）草案
5月26日下午，由越共中央总书记、国家主席苏林任团长的越共中央政治局、中央书记处第10号检查监督团在河内主持召开会议，审议通过了中央政治局、中央书记处对河内市委常委会的检查监督报告（第二阶段）草案。
越共中央总书记、国家主席：立法工作须从管理思维强力转向发展与创新思维
为实现两位数增长的目标，苏林明确指出，立法工作必须继续进行更强有力的创新；必须继续从管理思维强力转向发展与创新思维；打造法律走廊，以促进创新、解放生产力并动员一切发展资源。
政府总理黎明兴：永隆省须强力革新增长模式 打造发展突破口
为实现两位数增长，政府总理要求永隆省同步、高效地落实越共十四大决议和越共中央委员会、政治局、书记处、国会、政府的各项决议和结论；主动审查省级规划内容，完成规划体系内各项规划的编制与调整工作，解决基础设施项目面临的障碍等。
越南与美国促进合作走深走实、行稳致远
越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。
越南与老挝革新干部培训并提升政策执行能力的合作
谈及为老挝管理干部进行培训时，段明训强调，今后，各培训班将主要在老挝举办，以避免干部因离开工作岗位时间过长而导致工作脱节。越方将构建课程框架并派遣专家赴老挝授课。
越美在互信和友谊基础上促进合作
在议会合作方面，越南与美国定期开展各级代表团互访、各专业委员会间的接触，分享立法、监督和政策制定的经验，有助于增进双方相互了解与政治互信，为落实越美双边合作协议创建良好的法律基础。
越南与欧盟加强科技与创新合作
胡国勇强调，越南与欧盟建交35年多来取得的显着成就，并重申，欧盟目前是越南最重要的伙伴之一，是越南第四大贸易伙伴和第五大投资来源地；而越南继续保持着欧盟在东盟内最大贸易伙伴的地位。双方有效维持了对话机制、代表团互访和高层接触，从而为巩固政治互信和扩大在多领域的务实合作做出了贡献。
2026年东盟未来论坛：塑造以人民为中心的共同未来
5月26日下午，越南外交部在河内举行国际媒体吹风会，正式发布关于2026年东盟未来论坛（ASEAN Future Forum - AFF 2026）的官方信息。
越南祖国阵线中央委员会主席致信祝贺2026年佛诞大典
值此佛历2570年(阳历2026年)佛诞大典到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀5月26日向越南佛教神职人员、诸位僧尼和全体佛教信徒致贺信。
☕️越通社新闻下午茶（2026.5.26）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
民间交流助力推动越泰全面战略伙伴关系深化
作者认为，泰越关系近年来发展迅速。两国关系从2013年的战略伙伴关系提升至2019年的加强型战略伙伴关系，并于2025年继续提升为全面战略伙伴关系，这是最高级别的外交关系之一。
“越南-加拿大司法能力提升”项目正式启动
“越南-加拿大司法能力提升”项目今日正式启动。该项目是双方合作发展现代化司法体系的重要里程碑，同时也有助于扩大两国在贸易、知识产权和网络安全等领域的双边合作。
越南祖国阵线中央委员会主席致信穆斯林群众祝贺古尔邦节
在伊斯兰历1448年暨公历2026年大节日古尔邦节（Raya Eidil Adha）到来之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明淮5月26日向越南全体伊斯兰教教职人员及穆斯林信徒同胞致贺信。
进一步继续巩固政治互信，提升越新战略协调水平
值此越共中央总书记、国家主席苏林将于5月29日至31日对新加坡进行国事访问并计划在香格里拉对话会上发表主旨演讲之际，越共中央委员、越南外交部党委副书记、副部长阮孟强就相关问题接受了媒体采访。
越南政府总理黎明兴：芹苴需注重研究特殊机制以推动全面发展
越南政府总理黎明兴26日在芹苴市主持召开与芹苴市委常委会的工作会议，重点部署该市经济社会发展任务与“两位数”增长目标、公共投资项目资金到位进度、两级地方政府运作情况等工作。