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☀️越通社早安咖啡（2026.5.27）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越通社河内——·据越南外交部发布公报称，应菲律宾共和国总统费迪南德·罗慕尔德兹·马科斯（Ferdinand Romualdez Marcos）及夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林及夫人将率越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问。阅读全文

·5月26日下午，由越共中央总书记、国家主席苏林任团长的越共中央政治局、中央书记处第10号检查监督团在河内主持召开会议，审议通过了中央政治局、中央书记处对河内市委常委会的检查监督报告（第二阶段）草案。阅读全文

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政府总理黎明兴发表讲话。图自越通社

·5月26日下午，越南政府总理黎明兴在永隆省主持召开与永隆省委常委会的工作会议，就实现经济社会发展任务和“两位数”增长目标、公共投资资金拨付、两级地方政府运行、落实越共中央政治局颁布关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议，以及解决地方面临的困难和障碍等议题进行了讨论。阅读全文

·越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠26日下午在外交部总部先后同阿尔及利亚外交和海外侨民部长艾哈迈德·阿塔夫（Ahmed Attaf）以及纳米比亚国际关系与贸易部部长塞尔玛·阿希帕拉-穆萨维伊（Selma Ashipala-Musavyi）通电话，就推动双边合作关系的措施进行了交流。阅读全文

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越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳。图自越通社

·5月26日，越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠在外交部总部会见了由美国联邦众议院外交委员会委员、众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Michael Baumgartner）率领的美国议员代表团。阅读全文

·越南国会副主席阮尹英26日在国会大厦会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。阅读全文

·5月26日下午，越南政府副总理兼国防部部长潘文江在政府驻地会见了由美国联邦众议员迈克尔·鲍姆加特纳（Micheal Baumgartner）率领对越南进行工作访问的美国国会议员代表团。阅读全文

·5月26日下午，越南政府副总理胡国勇在政府驻地会见了正在对越南进行工作访问的欧盟负责初创企业、研究和创新的专员叶卡捷琳娜·扎哈里耶娃（Ekaterina Zaharieva）。阅读全文

·5月26日下午，越共中央政治局委员、胡志明国家政治学院院长段明训副教授在河内会见了由老挝人民革命党中央委员会委员、党委书记、老挝经济和社会科学院（LASES）院长里伯·里布阿帕（Leeber Leebouapao）博士率领该学院代表团。阅读全文

·值此胡志明主席诞辰136周年之际，越南常驻联合国代表团团长杜雄越大使于5月25日率团造访了位于美国美国马萨诸塞州波士顿市的欧尼帕克豪斯酒店。在出国寻找救国之路行程中，胡志明主席于1912年至1913年间曾在此打工。

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越南企业代表在2026年越老物流企业论坛上发表讲话。图自越通社

·越通社驻老挝记者报道，5月26日，2026年越老物流企业论坛在老挝工贸部驻地举行，旨在讨论、分享经验，并促进越南与老挝之间的贸易、投资及物流服务的对接。阅读全文

·5月26日下午，越南外交部在河内举行国际媒体吹风会，正式发布关于2026年东盟未来论坛（ASEAN Future Forum - AFF 2026）的官方信息。 阅读全文

·在越泰关系刚刚升级为全面战略伙伴关系并面向纪念建交50周年（1976-2026）的背景下，经贸合作继续成为双边关系中的突出亮点。越共中央总书记、国家主席苏林对泰国进行正式访问，有望为两国贸易、投资合作开辟新的发展阶段。阅读全文

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·连日来，越南北部和中部地区正进入高温高峰期，多地气温高达39-40摄氏度。据国家水文气象预报中心，5月26日，北部和中部多地继续超过40摄氏度。5月25日，越南北部电力总公司（EVNNPC）供电区域内的单日用电量首次突破4亿千瓦时，最高用电负荷也刷新了历史纪录。阅读全文

·当前，进口市场对技术标准、溯源要求及可持续发展门槛不断提高，越南农产品因此进入关键的转型阶段。与此同时，传统劳动力成本与产量优势正逐渐缩小，科技应用、数据透明度以及绿色标准日益成为提升出口竞争力的重要支撑。

·近年来，老街省旅游品牌凭借其独特的吸引力正逐步在国家和国际旅游版图上获得认可，许多知名目的地屡获国际权威机构的殊荣。（完）

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