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“封佛衣”仪式——一项得以保留的古老仪式，不仅体现了信仰文化的深度，也反映了世代相传的社区凝聚力。图自越通社
胶村庙会不仅是宗教信仰活动，也是凝聚社区、保护民间文化遗产的机会。图自越通社
胶村庙会的空间洋溢着庙会旗帜和传统服饰的色彩。图自越通社
抬轿的男青年们为抬轿仪式做准备。图自越通社
胶村庙会的空间洋溢着庙会旗帜和传统服饰的色彩。图自越通社
胶村庙会的热闹气氛遍布各条街道。图自越通社
“封佛衣”仪式——胶村庙会中难得保存下来的独特仪式之一。图自越通社
人们在庙会上进行放生仪式。图自越通社
“封佛衣”仪式——胶村庙会中难得保存下来的独特仪式之一。图自越通社
胶村庙会不仅是宗教信仰活动，也是凝聚社区、保护民间文化遗产的机会。图自越通社
胶村庙会的空间洋溢着庙会旗帜和传统服饰的色彩。图自越通社
令人印象深刻的胶村庙会“封佛衣”仪式
胶村庙会中一项代代相传、体现信仰文化深度和社区凝聚力的古老仪式——“封佛衣”，是得以保留的传统仪式之一。
2026年05月27日星期三 08:30
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