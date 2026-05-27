越共中央总书记、国家主席苏林和夫人启程对泰国进行正式访问

越通社河内5月27日——应泰国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）和夫人的邀请，2026年5月27日，越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人吴芳璃及越南高级代表团离开首都河内，启程对泰国进行为期三天的正式访问。
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陪同越共中央总书记、国家主席苏林出访的有越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长阮维玉；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央宣教与民运部部长郑文决；越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长阮青毅；越共中央政治局委员、政府副总理兼国防部部长潘文江大将；越共中央政治局委员、公安部部长梁三光大将；越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠；越共中央政治局委员、河内市委书记陈德胜；越共中央委员、中央办公厅主任阮海宁；越共中央委员、国会副主席阮氏红；越共中央委员、国家主席办公厅主任黎庆海；越共中央委员、财政部部长吴文俊；越共中央委员、科学技术部部长武海军；越共中央委员、工贸部部长黎孟雄；越共中央总书记、国家主席助理、总书记办公厅负责人苏恩苏；越南驻泰国特命全权大使范越雄。（完）
泰国学者：越泰关系充满活力，战略性日益增强
泰国与越南的关系充满活力，且正变得日益具有战略意义，特别是在地缘政治格局面临新挑战的过去二十年中。这是泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农（Kavi Chongkittavorn）在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对泰国进行正式访问前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所做出的评述。