经济

越南通过数字技术实现供应链标准化保持出口优势

物流成本上升以及日益严格的技术壁垒和绿色标准正对越南出口企业造成巨大压力。在此背景下，通过数字技术进行风险管理和优化供应链成为维持竞争力和保持订单稳定的必然要求。

附图。图自越通社
附图。图自越通社

越通社河内——物流成本上升以及日益严格的技术壁垒和绿色标准正对越南出口企业造成巨大压力。在此背景下，通过数字技术进行风险管理和优化供应链成为维持竞争力和保持订单稳定的必然要求。

进入2026年第二季度，工业生产和贸易出现积极复苏信号。然而，据越南统计总局的数据显示，原材料进口额增长快于出口，同时中东等地区的通胀和动荡继续推高物流成本，给企业的流动资金造成压力。

与此同时，欧盟、美国和日本等越南的主要出口市场正在收紧可持续发展标准，从碳边境调节机制、产品数字护照到可追溯性要求。这些标准成为货物清关的强制性条件。

经济专家黎国方认为，全球供应链正按照优先安全、透明和环境友好的方向进行重组，而不仅仅是依赖低成本优势。因此，越南企业不仅面临运费或汇率波动，还承受着遵守新标准的巨大压力。

面对这一现实，许多出口企业已主动重组生产和管理流程。运营思维从被动转向优化整个供应链，从原材料、生产到包装和运输，以确保可追溯性。

平明家具生产与出口股份公司经理阮文黎表示，该公司已投资企业资源计划软件系统（ERP），以实现原材料追踪流程的数字化。尽管初期投资成本增加，但该系统帮助减少了约15%的中间损耗，并满足了国际合作伙伴的可追溯性要求。

据专家表示，绿色转型和供应链升级需要大量资源，特别是对中小企业而言。因此，需要管理机构的陪伴，通过预警系统、市场信息支持以及扩大绿色信贷的可及性。

越南工贸部进出口局副局长阮锦妆表示，工贸部正与海外越南商务处及各行业协会配合，建立关于贸易救济和供应链风险的预警数据库；同时加强风险管理培训，并与金融机构协调，以支持企业获得优惠资金用于生产现代化。

总而言之，风险管理和供应链标准化不再是单个企业的问题，而是整个出口生态系统的要求。主动转型加上管理机构的支持，将帮助越南企业提高竞争力，更好地适应全球贸易趋势。（完）

越通社
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