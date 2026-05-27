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泰国学者：越泰关系充满活力，战略性日益增强

泰国与越南的关系充满活力，且正变得日益具有战略意义，特别是在地缘政治格局面临新挑战的过去二十年中。这是泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农（Kavi Chongkittavorn）在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对泰国进行正式访问前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所做出的评述。

泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农。图自越通社
泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农。图自越通社

越通社河内——泰国与越南的关系充满活力，且正变得日益具有战略意义，特别是在地缘政治格局面临新挑战的过去二十年中。这是泰国学者、区域问题领先专家卡维·钟吉塔农（Kavi Chongkittavorn）在越共中央总书记、国家主席苏林及夫人对泰国进行正式访问前夕，接受越通社驻曼谷记者采访时所做出的评述。

泰国学者表示，这种活力体现在两国于2013年将关系提升为战略伙伴关系，2019年提升为增强型战略伙伴关系，去年提升为全面战略伙伴关系。两国在各自的发展理念中都高度重视经济的可持续发展。在当前的能源转换的背景下，这种合作显得尤为重要。随着各方对越共中央总书记、国家主席苏林对泰国的正式访问充满期待，两国正努力寻找新的合作领域，以此推动双边关系迈上新高度。

泰国学者认为，泰国和越南都是湄公河次区域的重要国家。因此，两国可以共同促进湄公河及其邻近地区的繁荣与健康发展，确保良好的治理并切实保护环境。

在经济方面，两国是区域和全球供应链中的重要环节，因此应当进一步加强同其他区域框架的互联互通与联动。泰国是越南在全球第七大贸易伙伴，也是越南在东盟内部的第一大贸易伙伴。两国需要加大力度实施“三个链接”战略，以促进各层级的投资与互联互通。

卡维学者总结道，在全球多地地缘政治局势动荡不定的背景下，泰国和越南切实携手前行、统一彼此的战略观点，同时维护好各自的战略自主，显得尤为重要。因此，总的来看，此次访问将为越泰关系注入更为强劲的发展动力。（完）

越通社
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