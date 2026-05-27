2026年河内IBTE展：玩具及婴童用品行业的汇聚点

越通社河内——2026年河内国际玩具及婴童用品展暨河内国际潮玩展（IBTE Hanoi 2026）将于2026年6月18日至21日在越南国家展览中心（VEC）举行。该活动由潮域展览公司、中国商务部外贸发展事务局协同越南工贸部旗下Vinexad公司联合举办。
据专家分析，在越南经济保持稳定增长、年轻人口结构以及购买力日益增强的背景下，玩具及婴童用品市场正展现出强劲的发展潜力。越南正逐渐成为行业企业，特别是在潮玩和授权产品领域的潜力目的地。
作为行业内的重大活动之一，2026年河内国际玩具及婴童用品展预计展览面积将达2万平方米，汇聚超过1000个展位和500多家企业，来自越南、中国以及其他多个国家和地区。展会聚焦五大主要行业类别：潮流玩具、婴童用品、授权玩具、教育玩具和文具。
Vinexad公司代表表示，展会将推出多种新产品系列，如教育玩具、创意产品、婴童护理与安全设备以及服务于学前教育的解决方案。借此，企业将获得更多寻找稳定供应源、拓展分销体系的机会，同时更新行业的消费趋势和新技术。
2026年河内国际玩具及婴童用品展不仅是产品发布和商贸对接的平台，更有望成为助力企业有效开发越南及东南亚市场的桥梁。凭借超过1亿的人口规模、日益扩大的中产阶级以及开放的投资环境，越南正崛起为该地区充满活力的增长中心。这也是推动玩具及婴童用品行业在未来几年强劲发展的重要基础。
据Vinexad公司代表介绍，2026年河内国际玩具及婴童用品展得到了众多权威组织和协会的支持，有助于促进企业、管理机构与市场之间的联系，推动行业向专业化、可持续方向发展。
展会期间，将举办多项商贸对接活动和行业研讨会，以加强供应链连接，扩大区域内合作机遇。特别是，亚洲玩具婴童协会联盟（ATAA）将协助对接各协会代表团和国际采购商，参与与参展企业的直接贸易对接活动。
除商务对接活动外，展会还为参观者带来诸多体验项目，如迷你游戏、抽奖以及众多精美礼品。
众多行业知名品牌也将亮相本次展会，如52TOYS、东莞源康玩具制造有限公司、中山联众动漫文化有限公司、杭州瑶宝婴童用品有限公司、杭州卡迪婴童用品有限公司等。部分企业将在展会现场举办新品发布会和限量版发行活动，为分销商和商业伙伴开辟独家合作机会。
随着来自分销商、批发企业、母婴用品连锁店、电商平台、进口商、零售系统及教育机构的参与，2026年河内国际玩具及婴童用品展有望成为区域内玩具及婴童用品行业重要的商贸盛会。（完）
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