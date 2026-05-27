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越南政府总理就组织开展2026年禁毒行动月系列活动作出指示

越南政府总理5月25日签发第573/TG-KGVX号公文，致送国家艾滋病、毒品、卖淫防治委员会成员机构各位首长及各省市人民委员会主席，要求开展2026年禁毒行动月系列活动。

海关人员毒品查缉演练。图自越通社
海关人员毒品查缉演练。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理5月25日签发第573/TG-KGVX号公文，致送国家艾滋病、毒品、卖淫防治委员会成员机构各位首长及各省市人民委员会主席，要求开展2026年禁毒行动月系列活动。

响应禁毒行动月、6·26国际禁毒日和全民禁毒日，政府总理要求从6月1日至6月30日开展主题为“携手建设无毒乡、坊、特区”的禁毒行动月。

政府总理责成公安部牵头，向政府和政府总理参谋，指导全国范围内开展2026年禁毒行动月，发起打击、镇压毒品犯罪的高峰期，指导、检查和督促落实。同时，与河内市人民委员会配合，组织中央层面的禁毒行动月响应活动，其中包括全国在线升旗仪式。

国防部指导边防部队、海警协调打击边境、口岸和海上的毒品犯罪。财政部、卫生部、工贸部、农业与环境部根据各自职能任务，加强对涉毒合法活动的管控，发现并严肃处理违法行为。

教育培训部、文化体育旅游部、科技部根据各自职能任务，加大校园禁毒宣传教育，建设和推广“无毒学校”模式，通过各类文体旅游活动以及在数字平台上进行宣传。

民族与宗教部、司法部、内务部、外交部根据各自职能任务，加强法律宣传普及，发挥宗教人士、乡贤在禁毒工作中的作用，推动国际合作，研究将禁毒工作成效纳入地方、机关、单位任务完成情况评估。

越南国家银行指导社会政策银行有效落实针对戒毒后人员的信贷政策；支持职业培训，创造就业，稳定生活。

政府总理建议最高人民检察院、最高人民法院配合，加快对重大毒品案件的起诉和审理进度，组织典型案件公开审判以服务宣传、教育和预防。同时，建议越南祖国阵线中央委员会及其成员组织加大对会员、团体和人民的宣传动员。

此外，政府总理建议中央宣教与民运部、各新闻媒体机构指导、引导加强禁毒宣传教育，与全民保卫祖国安全运动和建设无毒乡、坊、特区相结合；加强对思想动态和社会舆论的掌握；及时斗争、驳斥不良信息和错误观点。

政府总理要求各省市人民委员会指导制定符合地方实际的实施计划，统一开展禁毒行动月响应活动，安排资源、经费并动员合法社会资源，有效落实计划。（完）

越通社
#越南政府总理 #禁毒行动月 #毒品 #禁毒
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