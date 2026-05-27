绿色交通助推胡志明市实现新突破

越通社胡志明市——胡志明市正积极落实交通运输领域实现净零排放目标的相关方针，并制定明确的实施路线图和资源优先配置方案。在推动经济发展的同时，发展绿色交通体系不仅是大势所趋，更是改善市民生活环境、提升城市发展质量的突破性举措。



向环境友好型交通工具转换



目前胡志明市在公交线路上运营的车辆有2432辆，其中电动公交车1185辆、CNG公交车182辆，占正在运营公交车总数的56%以上。由于大力推进公共交通车辆向清洁能源转换，2026年头几个月，电动公交车的比例已从40%增加到近57%。该市继续开展电动公交车项目招标，力争到2030年全部公共交通公交车使用绿色能源。



胡志明市建设局公共交通管理中心主任范玉勇表示，该市还设定了将网约车、送货车辆及国家机关车辆转换为使用电力、减少排放的目标。



为满足电动汽车使用需求，近一年来该市已公布了4000个安装换电柜的位置，其中约1200个已投入使用。该市力争到2026年底完成规划安装2万个换电柜位置。据预测，到2030年，该市将有约120万辆电动摩托车通行，随之而来的是超过2.5万个公共充电桩和换电柜的需求。



实施减排路线图



作为拥有约1400万人口、出行需求高度依赖个人交通工具的大型经济中心，胡志明市正面临交通拥堵和环境污染的巨大压力。合并后，该市有超过1100万辆需要检测排放的摩托车和轻便摩托车。据专业机构称，如果有效控制排放，该市每年可减少超过5.6万吨二氧化碳排放和近5000吨碳氢化合物。



近一年来该市已公布4000个安装换电柜的位置。图自越通社

据建设局副局长裴和安表示，发展绿色交通不仅是硬性要求，更是推动国内技术、治理和工业创新的动力。然而，配套基础设施仍是决定转型成败的关键因素。



目前一些企业已部署安装电动汽车充电桩和电动摩托车换电柜。然而，充电基础设施的便利性仍需继续完善。联合国开发计划署（UNDP）高级专家谭黄福表示，充电系统需要深入分布到居民区和目的地，以适应城市内短途出行的特点。



该市目前正在研究财政支持政策，如价格补贴、信贷优惠和风险共担机制，用于绿色交通工具项目。与此同时，滨城—仙泉地铁1号线投入运营，也有助于提高公共交通运输比重，减轻个人交通工具压力。



对于排放控制，建设局建议各企业和养护单位做好参与自2026年6月30日起生效的新规下摩托车、轻便摩托车排放检测的条件准备。该市还将在市中心区域、芹耶和昆岛特区试点建设低排放区（LEZ），同时研究根据公共交通基础设施能力，在某些路线上限制部分个人机动车辆。（完）



