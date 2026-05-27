解除IUU“黄牌”警告：胡志明市推进电子渔捞日志推广应用

越通社胡志明市——为推动渔业现代化发展并满足打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的要求，胡志明市进一步推进电子渔业捕捞日志推广应用路线图。



这是胡志明市农业与环境局与各有关厅局和单位于5月26日联合举办的会议上集中讨论的内容。



胡志明市渔业与渔检分局副局长阮友诗在会上作报告时指出，根据胡志明市人民委员会的计划，该市所有船长12米及以上的渔船都必须按照既定路线图使用电子渔业捕捞日志。具体而言，船长24米及以上的渔船须自2026年7月1日起强制实施，船长15米至不足24米的渔船自2026年9月1日起实施，船长12米至不足15米的渔船则自2027年1月1日起开始实施。



据统计数据显示，胡志明市共有2826艘渔船属于必须安装电子渔捞日志的对象，但截至目前，仅有54艘远洋捕捞渔船完成了电子渔捞日志系统的安装。



胡志明市农业与环境局副局长在会上发表讲话。图自越通社

阮友诗指出，为确保有效施行电子渔捞日志制度，胡志明市将大力开展宣传工作，对船主和船长进行现场培训，同时升级渔港信息技术基础设施等。



根据相关规定，各类渔船强制实施电子渔捞日志制度期限满后，凡未按要求安装和使用电子渔捞日志系统的渔船，将不予办理离港手续，不能参与海上捕捞作业。



会上，沿海各地方代表建议胡志明市研究出台相关支持政策，在实施初期为渔民提供设备安装费用及使用服务费补贴，以帮助渔民更好地应用新技术，减轻其经济负担，推动电子渔捞日志制度顺利落地实施。



各地方代表指出，将尽快同步推进渔船电子渔捞日志安装工作，同时尽快实现设备供应商和软件服务商之间的标准统一与系统互联互通，为渔民在使用过程中提供更多便利。



此外，3家应用程序供应单位须与各渔港密切配合，安排专业人员赴现场为渔民提供技术支持和指导，帮助其完成系统安装和使用培训，确保电子渔捞日志系统安装工作按时按质完成。（完）

