越南多措并举积极应对极端天气

越通社河内——连日来，越南北部和中部地区正进入高温高峰期，多地气温高达39-40摄氏度。据国家水文气象预报中心，5月26日，北部和中部多地继续超过40摄氏度。



据医疗领域专家，高温可能导致人们出现一些健康问题，如日射病、热射病或热中风。高危人群包括老人、儿童和孕妇；在户外阳光下长时间高强度工作、锻炼或在炎热环境中工作的人员；患有慢性病如高血压、慢性阻塞性肺病、支气管哮喘、糖尿病的人。



为及时、有效地保护民众健康，地方政府指示卫生与教育部门及相关单位加强宣传，引导民众、教师、学生、劳动者落实防暑防晒措施。



卫生部门指示医疗机构抓紧为病人及家属部署防暑降温措施，院内外准备充足的药品、设备和急救设施；培训日射病、热休克、中风急救技能；随时准备接收、急救病人。



同时，在候厅、走廊等人员密集区域加强通风换气。各医院需要确保在临床科室、等候厅为病人及家属提供充足的免费饮用水。在高温天气就医需求增加时，补充设置饮水设备。

人们冒着酷暑辛苦劳作。图自越通社

高温影响人民群众，尤其是正准备进入高中一年级入学考试及2025-2026学年高中毕业和大学入学统一考试的学生们的健康和日常生活。各学校需要明确管理人员、教师、员工在跟踪、照顾、协助学生的责任；关注高危学生群体，如幼儿、小学生、有基础病、体质虚弱、正在治病、正在复习、训练、比赛、户外活动的学生。



各学校根据需求，补充电扇、空调、通风扇、遮阳帘、遮阳棚、供水系统、卫生室及儿童、学生的临时休息室，特别是不要让学生在户外阳光下长时间等待，并要有安全分流、接送学生的方案。



各公司、企业、生产单位，特别是户外高强度作业的建筑工地，需要配备充足的防暑工具和防护服。同时，合理安排工作时间，以减轻高温对劳动者健康的影响，同时确保生产、施工进度。



对于民众，需要落实卫生部门的建议，如：限制高温时段外出；穿浅色、透气、吸汗的衣物；多吃绿色蔬菜和水果，每天需要饮用至少1.5至2升水；锻炼身体以提高自身对高温天气的抵抗力和耐受力。（完）