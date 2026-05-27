社会

越南多措并举积极应对极端天气

连日来，越南北部和中部地区正进入高温高峰期，多地气温高达39-40摄氏度。据国家水文气象预报中心，5月26日，北部和中部多地继续超过40摄氏度。

在夏天阳光强烈时外出，人们通常要戴帽子和防晒衣物。图自越通社
在夏天阳光强烈时外出，人们通常要戴帽子和防晒衣物。图自越通社

越通社河内——连日来，越南北部和中部地区正进入高温高峰期，多地气温高达39-40摄氏度。据国家水文气象预报中心，5月26日，北部和中部多地继续超过40摄氏度。

据医疗领域专家，高温可能导致人们出现一些健康问题，如日射病、热射病或热中风。高危人群包括老人、儿童和孕妇；在户外阳光下长时间高强度工作、锻炼或在炎热环境中工作的人员；患有慢性病如高血压、慢性阻塞性肺病、支气管哮喘、糖尿病的人。

为及时、有效地保护民众健康，地方政府指示卫生与教育部门及相关单位加强宣传，引导民众、教师、学生、劳动者落实防暑防晒措施。

卫生部门指示医疗机构抓紧为病人及家属部署防暑降温措施，院内外准备充足的药品、设备和急救设施；培训日射病、热休克、中风急救技能；随时准备接收、急救病人。

同时，在候厅、走廊等人员密集区域加强通风换气。各医院需要确保在临床科室、等候厅为病人及家属提供充足的免费饮用水。在高温天气就医需求增加时，补充设置饮水设备。

vnanet-ha-noi-xay-ra-nang-nong-gay-gat-co-noi-dac-biet-gay-gat-8189475.jpg
人们冒着酷暑辛苦劳作。图自越通社

高温影响人民群众，尤其是正准备进入高中一年级入学考试及2025-2026学年高中毕业和大学入学统一考试的学生们的健康和日常生活。各学校需要明确管理人员、教师、员工在跟踪、照顾、协助学生的责任；关注高危学生群体，如幼儿、小学生、有基础病、体质虚弱、正在治病、正在复习、训练、比赛、户外活动的学生。

各学校根据需求，补充电扇、空调、通风扇、遮阳帘、遮阳棚、供水系统、卫生室及儿童、学生的临时休息室，特别是不要让学生在户外阳光下长时间等待，并要有安全分流、接送学生的方案。

各公司、企业、生产单位，特别是户外高强度作业的建筑工地，需要配备充足的防暑工具和防护服。同时，合理安排工作时间，以减轻高温对劳动者健康的影响，同时确保生产、施工进度。

对于民众，需要落实卫生部门的建议，如：限制高温时段外出；穿浅色、透气、吸汗的衣物；多吃绿色蔬菜和水果，每天需要饮用至少1.5至2升水；锻炼身体以提高自身对高温天气的抵抗力和耐受力。（完）

越通社
#越南 #多措并举 #积极应对 #极端天气 #北部和中部地区 越南
关注 VietnamPlus

气候变化

相关新闻

高温酷暑天气：有效节约用电方法

高温酷暑天气：有效节约用电方法

进入高温酷暑时期，用电需求大幅增长。为合理控制并节约用电，居民应使用贴有节能标签的设备，定期清洁和维护电器，不使用时及时拔掉插头等，从而减少每月电费支出，同时也为环境保护作出贡献。

附图。图自越通社

榴莲歉收收导致价格上涨

此时，巴地头顿省的榴莲种植地已进入收获季节。但今年，由于酷热天气影响，榴莲树遭受高温胁迫，引起幼果纷纷掉落，产量大幅下降。

更多

胡志明市向环境友好型交通工具转换。图自越通社

绿色交通助推胡志明市实现新突破

胡志明市正积极落实交通运输领域实现净零排放目标的相关方针，并制定明确的实施路线图和资源优先配置方案。在推动经济发展的同时，发展绿色交通体系不仅是大势所趋，更是改善市民生活环境、提升城市发展质量的突破性举措。

组委会供图

2026年河内IBTE展：玩具及婴童用品行业的汇聚点

2026年河内国际玩具及婴童用品展暨河内国际潮玩展（IBTE Hanoi 2026）将于2026年6月18日至21日在越南国家展览中心（VEC）举行。该活动由潮域展览公司、中国商务部外贸发展事务局协同越南工贸部旗下Vinexad公司联合举办。

嫌疑人炉氏香被当场抓获。图自越通社

越南破获一起跨境毒品运输案

5月25日，越南边防部队副司令阮文善少将向奠边省各职能部门颁发奖励，表彰其在破获DB326.3P专案第二阶段中取得突出战绩，成功抓获一名涉嫌从老挝向越南非法运输3.6万粒合成毒品及50克海洛因进行贩卖的嫌疑人。

一段由广治省布泽乡公安应用人工智能技术生成的宣传短片。图自越通社

📝时评：“数字思想生态系统”建设须从“被动反应”转向“早期引导”

当前数字化转型背景下，党的思想工作最大的堵点不是缺乏力量或决心，而是缺乏连接。各地方有各自的数据系统、各自的平台。不少地方、单位仍然以手工方式处理信息，缺乏互联互通。有些地方当社交媒体上爆发"热点"事件时，信息已经传播了数小时甚至数天，而职能部门仍在按照旧流程汇总报告。

合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

胡志明市即将为工人新建5000套住房

5月25日下午，胡志明市劳动联合会与Go Holding集团、黎阮填筑建设有限责任公司签署了合作谅解备忘录，共同部署在胡志明市范围内工人、劳动者住房项目，力争在2030年前至少完成5000套工人住房。

莱州省风土乡九年一贯制寄宿学校项目。图自越通社

力争在新学年开学前完成100所边境寄宿制学校建设

越南政府副总理黎进珠刚签发政府总理近日发布关于建设边境乡九年一贯制寄宿学校的第42/CĐ-TTg号公文。这是一项具有战略意义的重大主张，事关发展教育、保障和改善民生、巩固国防安全、维护边境主权。

乌干达恩德培（Entebbe）的埃博拉病毒感染者隔离与治疗区。图自越通社/新华社

主动防控埃博拉病毒病

为主动做好埃博拉（Ebola）病毒病的防控工作，5月24日，越南卫生部诊疗管理局下发紧急通知，要求卫生部直属各诊疗机构、各部委行业医疗机构以及各省、中央直辖市卫生部门严格执行相关防控措施。

嘉莱省亚都（Ia Tul）乡党委副书记拉兰·拉尔向当地群众宣传党的路线和国家法律法规。图自越通社

嘉莱省加强少数民族干部队伍建设 全力满足新要求

据嘉莱省人民委员会办公室5月22日公布的消息，该省正多措并举，重点推进少数民族干部、公务员队伍建设，目标是确保各机关、单位，特别是在少数民族和山区地区均配备少数民族干部，从而巩固基层政治体系，提高国家管理工作质效，通过人力资源发展推动可持续减贫等。

越南政府副总理范家足、越南教育与培训部部长黄明山和各位代表见证A.X俄语中心组织与运行条例签署仪式。图自互联网

越俄推动两国教育合作提质升级

5月22日，越南教育与培训部与各有关机关和单位在河内联合举行第三届越俄大学校长会议。这是2026年越俄科学与教育合作年框架下的重点活动之一。