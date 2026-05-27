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为在老牺牲的9具越南志愿军与专家烈士遗骸举行追悼会与交接仪式

越通社驻老挝记者报道，5月26日，老挝政府专项工作委员会、老挝北部各省以及乌多姆塞省（Oudomxay）政府在乌多姆赛省隆重举行在老战争时期牺牲的9具越南志愿军和军事专家遗骸追悼会和交接仪式。

乌多姆赛省代表团向英雄烈士上香。图自越通社
乌多姆赛省代表团向英雄烈士上香。图自越通社

越通社河内——越通社驻老挝记者报道，5月26日，老挝政府专项工作委员会、老挝北部各省以及乌多姆塞省（Oudomxay）政府在乌多姆赛省隆重举行在老战争时期牺牲的9具越南志愿军和军事专家遗骸追悼会和交接仪式。

乌多姆赛省行政管理委员会副主席、省专项工作委员会主任苏瓦·马哈翁萨南（Souvat Mahavongsanan）在活动上发表讲话时强调，老挝党、国家、军队和人民始终铭记越南志愿军和军事专家的伟大功绩。他们已不惜流血，始终与老挝军民并肩战斗，共同投身民族解放事业。英雄烈士们的牺牲，充分证明了老越两个民族特殊团结和忠诚战斗联盟的深厚情谊。

越南第二军区副政委、烈士遗骸搜寻归集与身份确认工作指导委员会（515指导委员会）主任阮鸿泰少将代表515指导委员会及烈士家属对老挝政府专项工作委员会、老挝北部各省党委、政府和人民对在老牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸搜寻归宿工作给予高度关注和大力支持表示诚挚感谢与高度评价；同时，正式接收并迎接英雄烈士回归祖国。

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迎接英雄烈士回归祖国。图自越通社

阮鸿泰透露，在各场战争期间，约有2300名越南志愿军和专家在老挝北部6个省份牺牲。迄今为止，已搜寻归宿烈士遗骸1870具，目前仍有近500具烈士遗骸尚未找到。特别是在2025—2026年旱季期间，第二军区烈士遗骸搜寻归宿队共搜寻发掘了19具烈士遗骸，其中首批10具烈士遗骸迎回祖国，此次第二批又继续组织将9具烈士遗骸迎接回国安葬。

阮鸿泰强调，此次英雄烈士遗骸交接活动具有十分重要的意义，恰逢越南政府发起“推进烈士遗骸收迁和确认身份500昼夜战役”，以迎来越南伤残军人与烈士日80周年。他希望老挝政府专项工作委员会以及老挝党、政府和人民继续支持越南志愿军与专家烈士遗骸搜寻归宿工作取得更多实效。

乌多姆赛省军事指挥部政委杜伊·蓬米赛（Tui Phommixay）少将作为移交方代表，与第二军区烈士遗骸搜寻归宿队队长余公盛上校作为接收方代表，共同签署了9具烈士遗骸交接纪要。

活动期间，老挝僧侣按照老挝传统习俗举行了宗教仪式，为烈士超度祈福。在庄重肃穆的气氛中，各代表团依次献花上香，表达对在战争时期为争取两国民族独立与自由以及崇高国际主义事业而英勇牺牲的越南志愿军和专家们的无限敬意与感恩之情。（完）

越通社
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