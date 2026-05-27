政府总理黎明兴：同塔省必须有效开拓新的发展空间与潜力

越通社同塔省——5月27日，越南政府总理黎明兴与同塔省委常委会举行工作会议。会议讨论经济社会发展任务执行、实现“两位数”增长目标、公共投资资金到位、两级地方政府运行、第57号决议的落实以及解决地方当前面临的困难和障碍等内容。



同塔省领导报告显示，2026年第一季度该省经济增长率达6.14%，表明经济继续保持复苏势头并实现积极增长。目前，该省已完成2021-2030年阶段（愿景展望至2050年）省级规划的调整工作，旨在最大程度发挥发展空间与潜力优势。同时，该省正推进落实多项重点交通项目，如美安-高岭高速公路、高岭-安友高速公路、以及胡志明市-中良-美顺高速公路扩建项目。截至目前，26个重点交通项目中的18个已完工。



在落实两级地方政府模式方面，该省集中同步指导健全组织架构，人事、办公场所及装备配置，并妥善解决干部、公职人员和职员的体制政策问题，确保国家管理活动不间断进行。



科技、文化、社会、民族、宗教、国防、安全、外交等领域均得到关注与指导落实；社会秩序和安全得到保障。党的建设和政治体制建设工作受到重视；党组织和党员的能力与战斗力得到提升。



在发表总结讲话时，黎明兴总理基本赞同并高度评价同塔省为此次会议所做出的准备内容；对同塔省党部、政府和人民在过去一段时间内所取得的努力与显著成意予以表彰。



黎明兴总理讲话。图自越通社

黎明兴总理指出，尽管2026年第一季度的增长态势积极，但仍未达到既定计划；财政收入依然偏低且不够稳固。政府总理强调，同塔省需要立足地方实际情况，主动提出针对性的特异性机制与政策建议；并在获批的核心任务基础上，将其更新至地方的行动计划中。同时，要制定地方的增长方案与脚本，安排省委常委会各委员具体分管各个特定领域，切实加强督促、监管与成效评估。



黎明兴总理要求，同塔省必须抓紧颁布高效落实省级规划的计划，并继续依职权进行更新和补充；集中精力完成基础设施项目的瓶颈破解与问题处理方案。



黎明兴要求，同塔省必须在科学技术、创新驱动、数字化转型以及该省现有的潜力、竞争优势和资源基础上，确立新的增长模式；加大发展生态、现代农业，并与深加工、品牌建设相结合，以满足国内市场需求并推动出口；同时，将沿海地带建设成为适应气候变化的多元化海洋经济中心。



与此同时，同塔省需要集中精力排忧解难，加大2026年公共投资资金的分配与到位力度；主动将资金从进度缓慢的项目调剂到到位情况良好且有增资需求的项目中；加快征地拆迁进度，特别是针对辖区内的国家重大、重点项目；抓紧处理停滞和拖延的项目，以最大限度释放发展资源。



关于两级地方政府模式运行一周年情况，黎明兴总理要求该省必须确保该模式的顺畅运转，提高公务执行效能；加快冗余公产和办公场所的清理、管理与使用进度，确保节约高效；在组织架构设置和人事安排上保持主动与灵活性，以适应各地的实际需求与具体情况，在确保进度的同时不造成局势动荡；并对教育、医疗领域的公共事业机构进行重新整合。



关于落实中央政治局关于科学技术、创新驱动和数字化转型突破性发展的第57号决议，黎明兴总理要求加强资源整合，集中力量为科学技术、创新驱动和数字化转型培养人力资源；加大与企业需求挂钩的职业培训力度；吸引科技人才；加强与区域内各大高等院校的合作；支持青年创新创业。



政府首脑还要求该省切实做好民生保障、民族和宗教政策；建设保障性住房等，同时注重党建工作，打造团结、统一、廉洁、民主、担当、高效的行政机关系统；建设一支专业、清廉、尽职、为人民服务的干部队伍。



当天上午，黎明兴总理及中央工作代表团前往位于同塔省高岭坊的阮生色副榜遗迹区，向胡志明主席父亲——阮生色副榜上香。（完）



