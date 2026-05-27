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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对泰国进行正式访问

5月27日下午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人一行抵达乌隆他尼国际机场（乌隆他尼府），开始应泰国总理泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，于5月27日至28日对泰国进行正式访问。

泰国农业与合作社部副部长瓦差拉蓬·考坎到机场迎接苏林总书记一行。图自越通社
泰国农业与合作社部副部长瓦差拉蓬·考坎到机场迎接苏林总书记一行。图自越通社

越通社河内——据越南通讯社特派记者报道，5月27日下午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人一行抵达乌隆他尼国际机场（乌隆他尼府），开始应泰国总理泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，于5月27日至28日对泰国进行正式访问。

泰国农业与合作社部副部长瓦差拉蓬·考坎（Watcharaphon Khaokham）、乌隆他尼府领导等官员，越南驻泰国大使范越雄及夫人，越南驻孔敬总领事丁黄灵及夫人，以及越南驻泰国大使馆、总领事馆干部和旅居泰国越南人社群代表等到机场迎接越共中央总书记、国家主席苏林及夫人和越南高级代表团。

抵达乌隆他尼国际机场后，苏林一行前往胡志明主席遗迹区上香缅怀胡志明主席，会见旅泰越南人社群代表。

越南和泰国是亲密的邻国，在维护地区和平、稳定、合作与发展方面拥有诸多共同利益。历经近50年建立外交关系（1976-2026年）的历程，两国关系不断得到巩固并取得强劲、全面的发展成果，成为东盟内部最具活力和效率的双边关系之一。

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越共中央总书记、国家主席苏林及夫人开始对泰国进行正式访问

近年来，越泰关系取得了非常积极、务实和全面的进展。两国关系已从战略伙伴关系提升为增强型战略伙伴关系，如今已建立全面战略伙伴关系，这反映出双方政治互信达到了更高水平。

苏林总书记此次对泰国进行正式访问，体现了越南对越泰关系以及东南亚地区的高度重视。这也是两国高级领导人就各大方向进行深入交流的契机，旨在有效落实新的合作框架，从而为双边关系未来的发展注入新动力。（完）

越通社
#苏林总书记 #越泰关系 #正式访问 #泰国总理
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