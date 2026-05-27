越通社对2026世界杯赛事进行全面充分、及时迅速的报道

越通社河内——对于越南球迷而言，国际足联世界杯（World Cup）早已不仅是一项体育赛事，而是一项具有象征意义的文化体育盛会，同时也是多媒体通讯的重要汇聚点。



为进一步彰显国家通讯社的作用，越南通讯社已制定2026年国际足联世界杯决赛阶段赛事传播报道计划，传播形式涵盖文字、图片、视频、图表新闻、播客等，提供越南语及多语种信息服务，以满足国内外新闻媒体和广大公众的信息需求。



提供最丰富、多样和生动的信息内容



2026年国际足联世界杯决赛阶段赛事将于2026年6月11日至7月19日举行。这是全球规模最大、最受关注的体育盛会，预计将吸引数十亿观众关注。这是世界杯92年历史上首次由美国、加拿大、墨西哥三个国家联合举办，首次将参赛球队扩到48支。



越通社已在其电子信息门户vnanet.vn开设2026世界杯专题窗口，开放时间为2026年5月25日至7月31日，方便客户及各新闻机构跟踪、获取和使用相关信息。内容包括介绍参赛球队情况，东道国及各参赛队的备战工作，赛事相关新闻等。



此外，越通社国际新闻编辑部、国内新闻编辑部、图片编辑部、数字内容与传播中心、资料信息与图表中心等信息稿源单位也已制定2026年世界杯详细报道方案，确保提供及时、准确、多元、生动且富有吸引力的信息内容。



除越通社驻东道国常设机构提供多种形式新闻产品外，越通社驻首尔、东京、比勒陀利亚、阿尔及尔、布拉格、日内瓦、悉尼、柏林、布鲁塞尔、开罗、巴黎、布宜诺斯艾利斯和伦敦等13个参赛国常设机构也将及时报道所在国为2026年世界杯加油助威的热烈氛围。越通社驻其他国家常设机构，则将报道当地观看世界杯的氛围以及与这一体育赛事相关问题。



越通社国内新闻编辑部及国内各地常设机构也将报道越南人民的文化生活和对足球的热爱，反映国际游客，特别是来自参赛球队所在国家游客为2026年世界杯加油助威的活动等。



图片编辑部也负责采集、编辑和发布有关2026年世界杯的国内外图片。



越通社将推出一系列“特殊”产品



除越通社信息稿源单位外，越通社下属各家报刊也将积极对2026年世界杯进行全面、深入和细致的报道。《体育与文化报》正式启动名为“2026世界杯焦点”的大型传播活动，构建集多平台、多媒体于一体并实现全天候更新的内容生态体系。



按计划，《体育与文化报》将于2026年6月9日至7月21日期间连续出版世界杯特别刊物——《2026年国际足联世界杯快讯》。



与纸质报刊同步推出的，还有Thethaovanhoa.vn网站上的“2026年国际足联世界杯”专栏。该专栏将作为一个全天候运行的世界杯线上信息中心，持续更新赛程安排、积分榜、参赛球队介绍、比赛场馆信息、世界杯观赛指南、赛事直播、评论、预测等内容。



“2026世界杯脉动”传播活动还将大力推出多媒体产品，包括世界杯晨间新闻、专题访谈节目、战术解析专栏、赛事精彩集锦视频、幕后花絮以及各类趣味数据统计等，以满足受众现代化、数字化的信息获取需求。上述内容将在网址vietnammedia.vnanet.vn发布。



除纸质报纸和新闻网之外，2026年世界杯还将在《体育与文化》数字媒体生态系统的所有平台上实现全覆盖传播，包括优兔、脸书、抖音以及其他社交媒体平台。



此次传播活动的一大亮点，是《体育与文化报》记者张英玉将亲临2026年世界杯各赛区进行现场报道。与此同时，越通社驻美国、加拿大和墨西哥记者也将全程参与报道工作，为读者全面展现这场全球最大足球盛会的精彩瞬间等。（完）



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