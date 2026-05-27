☕️越通社新闻下午茶（2026.5.27）

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越通社河内——·据越南通讯社特派记者报道，5月27日下午，越共中央总书记、国家主席苏林及夫人一行抵达乌隆他尼国际机场（乌隆他尼府），开始应泰国总理泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）及夫人的邀请，于5月27日至28日对泰国进行正式访问。阅读全文​

越共中央总书记、国家主席苏林在乌隆府胡志明主席遗迹区上香、献花缅怀胡志明主席。图自越通社

·据越通社特派记者报道，在对泰王国进行正式访问框架内，越共中央总书记、国家主席苏林和夫人及越南高级代表团于5月27日下午在乌隆府胡志明主席遗迹区上香、献花缅怀胡志明主席，并参观了胡志明主席曾在此生活与从事革命活动的遗迹区。阅读全文

·得知越共中央总书记、国家主席苏林将访问乌隆府并会见当地侨胞，旅泰侨胞们倍感荣幸与激动，热切期盼总书记、国家主席的到访。阅读全文

·5月27日，越南政府总理黎明兴在同塔省主持了与同塔省委常委会的工作会议。会议讨论经济社会发展任务执行、实现“两位数”增长目标、公共投资资金到位、两级地方政府运行、第57号决议的落实以及解决地方当前面临的困难和障碍等内容。阅读全文

·越南政府总理5月25日签发第573/TG-KGVX号公文，致送国家艾滋病、毒品、卖淫防治委员会成员机构各位首长及各省市人民委员会主席，要求开展2026年禁毒行动月系列活动。

国家副主席武氏映春向贫困学生赠送慰问品。图自越通社

·5月27日，越南国家副主席、中央书记处书记、越南儿童赞助基金会主席武氏映春出席了在广宁省举行的2026年儿童行动月启动仪式，并发表指导性讲话。本届儿童行动月的主题为“儿童幸福安全，稳步迈入数字时代”。阅读全文

·值此越共中央总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团于2026年5月31日至6月1日对菲律宾进行国事访问之际，菲律宾驻越南大使弗朗西斯科·诺埃尔·R·费尔南德斯三世（Francisco Noel R. Fernandez III）就此次访问的意义以及两国未来合作前景接受了媒体的采访。阅读全文

·联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）东南亚和太平洋地区首席代表德尔菲娜·尚茨（Delphine Schantz）近期接受越通社记者采访时表示，各国需要将《联合国打击网络犯罪公约》（简称为《河内公约》）视为一个“起点”，而非“终点”。阅读全文

·为推动渔业现代化发展并满足打击非法、不报告和不受管制（IUU）捕捞的要求，胡志明市进一步推进电子渔业捕捞日志推广应用路线图。

墨西哥阿兹特克体育场。图自越通社

·对于越南球迷而言，国际足联世界杯（World Cup）早已不仅是一项体育赛事，而是一项具有象征意义的文化体育盛会，同时也是多媒体通讯的重要汇聚点。阅读全文

·力争将同奈市打造成为越南东南部地区领先的创新、高科技工业、数字化转型和现代行政数字中心之一，为实现2026-2030年阶段快速、可持续发展目标作出贡献。这是同奈市人民委员会于2026年5月26日颁布的《关于2026年本市创新体系及创业生态系统发展的第47/KH-UBND号计划》所提出的目标。

·2026年河内国际玩具及婴童用品展暨河内国际潮玩展（IBTE Hanoi 2026）将于2026年6月18日至21日在越南国家展览中心（VEC）举行。该活动由潮域展览公司、中国商务部外贸发展事务局协同越南工贸部旗下Vinexad公司联合举办。阅读全文

·从7月1日至31日，工贸部将开展2026年国家集中促销计划（Vietnam Grand Sale 2026） ，其中最高降价幅度可达100%，有望为刺激国内消费市场创造“助推力”。阅读全文

国际消费者对越南商品印象深刻。图自越通社

·越通社驻澳大利亚记者报道，超过1万名食品与酒店行业企业代表、供应商及专家齐聚悉尼，参加于5月25日至27日在悉尼国际会议中心（ICC）举行的2026年澳大利亚悉尼国际食品服务展览会（Foodservice Australia 2026）。阅读全文

·5月26日晚，越南文化体育与旅游部同柬埔寨文化与艺术部在首都金边联合举办了2026年柬埔寨越南文化周开幕式。该系列活动从5月25日至30日举行，旨在推广越南文化并增进两国人民之间的友谊。阅读全文

·近年来，社交网的蓬勃发展正成为许多地方向游客推广其旅游目的地形象的“门户”。阅读全文

鸟栖国家公园全力做好赤颈鹤保护工作。图自越通社

·越南同塔省正积极推进2022—2032年阶段鸟栖（Tràm Chim）国家公园赤颈鹤保护与发展方案的落地执行，并在首批赤颈鹤照料和饲养工作中取得了积极成效，目前正为2026年接收第二批赤颈鹤做好准备。阅读全文

·连续三年荣获“东盟清洁旅游城市”称号，头顿市——现为胡志明市头顿坊——不仅肯定了其作为一座潜力无限的滨海城市的吸引力，更彰显了其追求绿色、文明、可持续旅游发展模式的决心。阅读全文

·物流成本上升以及日益严格的技术壁垒和绿色标准正对越南出口企业造成巨大压力。在此背景下，通过数字技术进行风险管理和优化供应链成为维持竞争力和保持订单稳定的必然要求。阅读全文

·5月26日下午，海防市科学技术厅召开会议，部署落实海防市人民委员会与韩国科学技术研究院（KIST）签署的合作谅解备忘录，并介绍2026年科技节并启动2026年创新创业大赛。阅读全文

·据菲律宾贸易与工业部(DTI)5月25日公布的消息，在国际市场对菲律宾产品强劲需求的推动下，该国2026年商品出口规模有望创下历史新高。（完）

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