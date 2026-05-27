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头顿连续三年获“东盟清洁旅游城市” 108项标准中三分之二与环境直接相关

连续三年荣获“东盟清洁旅游城市”称号，头顿市——现为胡志明市头顿坊——不仅肯定了其作为一座潜力无限的滨海城市的吸引力，更彰显了其追求绿色、文明、可持续旅游发展模式的决心。

头顿连续三年荣获“东盟清洁旅游城市”称号。图自越通社
头顿连续三年荣获“东盟清洁旅游城市”称号。图自越通社

越通社胡志明市——连续三年荣获“东盟清洁旅游城市”称号，头顿市——现为胡志明市头顿坊——不仅肯定了其作为一座潜力无限的滨海城市的吸引力，更彰显了其追求绿色、文明、可持续旅游发展模式的决心。

数十年前，头顿就已是国内外游客熟悉的目的地。这里拥有绵长的海岸线、美丽的沙滩以及山、林、海交织的生态系统，被视为罕见的汇聚了发展度假、娱乐和海洋体育旅游充分条件的滨海都市之一。

然而，头顿的独特印记不仅仅在于其自然优势，更在于其以环境和游客体验质量为核心的发展导向。

头顿坊人民委员会主席武洪舜表示，该坊始终将环境保护工作视为所有旅游战略的“基础条件”。头顿此前连续三次（2020年、2022年和2024年，该评选每两年一次）获得“东盟清洁旅游城市”称号便是最明确的证明：要获得认可，地方必须满足108项标准，其中约三分之二的标准与环境管理、卫生、垃圾、绿色空间和城市安全直接相关。

如今，头顿坊通过许多非常“贴近生活”的工作来具体化上述标准：坚持每日维护海滩清洁；动员个人和组织参与“绿色星期天”活动、“拒绝塑料垃圾”运动；试点推行垃圾分类、设立绿色收集点；增加垃圾桶、公共厕所数量等。

此外，政府要求住宿场所、海滩服务单位严格遵守排污、噪音规定，明码标价；及时处理垃圾、污水、占用人行道等“热点”问题。

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头顿此前连续三次获得“东盟清洁旅游城市”称号便是最明确的证明：要获得认可，地方必须满足108项标准，其中约三分之二的标准与环境管理、卫生、垃圾、绿色空间和城市安全直接相关。图自越通社

清洁的海洋环境、清新的空气是海洋旅游、绿色旅游的“品牌”。此外，该坊坚持走绿色旅游、社区旅游路线，将头顿海滨旅游打造成为胡志明市短途海滨旅游产品，发展更多海洋体育、夜经济、文化节庆活动产品，但始终将环境标准和居民生活质量置于首位。

武洪舜表示：“国际称号固然重要，但对我们而言，最终的衡量标准还是游客是否愿意重返、居民是否觉得这里宜居并引以为豪。为了保持‘东盟清洁旅游城市’称号，本坊将继续实施‘绿色旅游 – 可持续社区’战略，重点是保护环境、提升服务质量以及加强技术应用管理。”

在与胡志明市合并后，头顿拥有了更多新的发展空间，吸引的游客也日益增多。然而，机遇总是伴随着压力。在游客量增长的背景下，保持“清洁旅游”称号、保护海洋环境和确保服务质量将是当地面临的一个不简单的课题。

头顿坊人民委员会主席强调：“但凭借明确的发展导向，以及建设文明、友善、现代旅游目的地形象的决心，头顿正逐步巩固其作为南部地区领先滨海旅游城市之一的地位。”（完）

越通社
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