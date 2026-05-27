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通过社交网大力推广越南旅游形象

专家们认为，需要引导推广内容向着文明、真实、尊重本土文化的方向发展，助力促进旅游业绿色转型趋势。在这场旅程中，年轻人正成为让文化、人民以及质朴的土地走出地理局限，更加贴近国内外游客的桥梁。

老街省北河乡连村一角。图自vietnamtourism.gov.vn
老街省北河乡连村一角。图自vietnamtourism.gov.vn

越通社河内——近年来，社交网的蓬勃发展正成为许多地方向游客推广其旅游目的地形象的“门户”。

许多年轻人发布了记录村寨生活节奏、家乡美食或质朴自然风光的短视频，有利于向游客推广旅游形象，从而为社区旅游、地方经济的发展以及保留文化特色开辟了新机遇。

在参加完一档真人秀节目后，老街省北河乡连村（Bản Liền）的岱依族妇女黄氏通女士的形象意外被诸多人所熟知。但在成为社交网络上的焦点人物之前，她和家人就已经在西北山区默默地从事着社区旅游。

从2021年起，我开始在社交网上分享村寨的照片。随着技术应用能力的提升，我渐渐地开始上传短视频。虽然还不算真正熟练和专业，但能向更多人介绍自己民族的村寨和风俗习惯，我感到非常高兴。

黄氏通女士

许多年轻游客表示，他们在看完关于山区生活的视频后慕名来到连村，希望体验一次在山林间慢节奏生活，在岱依族高脚屋里喝一杯热气腾腾的山雪茶，或者在西北地区的云海中醒来。

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老街省北河乡连村的岱依族妇女黄氏通采茶。图自黄氏通的脸书账号

社交网带来的效应为地方旅游带来了明显的变化。连村的民宿逐渐受到欢迎，当地居民也开始更加注重景观和文化的保护以及社区旅游的发展。从一个相对鲜为人知的旅游目的地，连村如今越来越频繁地出现在年轻人的旅行团和体验式旅游团当中。

如果说黄氏通的故事展现了本土居民的传播影响力，那么抖音（TikTok）频道“浪迹天涯的红薯”（Khoai Lang Thang）则是年轻内容创作者在社交网上以亲切且富有情感的方式讲述越南旅游故事的典型代表。他的视频通常聚焦于地方生活、民间美食、乡村集市、手工艺村或鲜为人知的土地。

河江的花季、西北“猎云”路线、山林间的精品咖啡馆或民宿等在社交网上的短视频中亮相后，都成为游客的热门选择。如今，每个手持智能手机的年轻人都能成为自己家乡的“旅游大使”。

AZA旅游公司经理、河内旅游协会副主席阮进达认为，社交网正成为旅游业特别高效的推广渠道。年轻人不仅推广地方形象，而且是在科技时代中为各旅游目的地打造“数字特色”。每一条有关家乡的美丽视频和故事都能成为十分高效的旅游名片。

越南绿色旅游联合会主席冯光胜认为，年轻人通过社交网推广旅游形象为当地居民创造了生计，对于偏远地区而言意义尤为重大，这些地方虽然推广资源有限，但却拥有巨大的景观与文化潜力。

然而，专家们认为，需要引导推广内容向着文明、真实、尊重本土文化的方向发展，助力促进旅游业绿色转型趋势。在这场旅程中，年轻人正成为让文化、人民以及质朴的土地走出地理局限，更加贴近国内外游客的桥梁。（完）

越通社
#社交网 #越南旅游形象 #科技 #第57号决议 #数字化 #老街省 #旅游
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