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鸟栖国家公园全力做好赤颈鹤保护与栖息地生态修复两手抓

越南同塔省正积极推进2022—2032年阶段鸟栖（Tràm Chim）国家公园赤颈鹤保护与发展方案的落地执行，并在首批赤颈鹤照料和饲养工作中取得了积极成效，目前正为2026年接收第二批赤颈鹤做好准备。

鸟栖国家公园全力做好赤颈鹤保护工作。图自越通社
鸟栖国家公园全力做好赤颈鹤保护工作。图自越通社

越通社同塔省——越南同塔省正积极推进2022—2032年阶段鸟栖（Tràm Chim）国家公园赤颈鹤保护与发展方案的落地执行，并在首批赤颈鹤照料和饲养工作中取得了积极成效，目前正为2026年接收第二批赤颈鹤做好准备。

据鸟栖国家公园园长阮文林介绍，2025年4月，鸟栖国家公园从泰国接收了6只6个月大的幼年赤颈鹤，并按照严格的技术流程进行照料和饲养。截至目前，有5只健康成长，且已较好适应同塔梅地区的气候和土壤条件。这些赤颈鹤在2025年11月时体重已达每只5.4至7.2公斤，并于2026年初开始配对繁殖。

为开展赤颈鹤保护工作，鸟栖国家公园已建设饲养区、隔离区、繁育研究区、污水处理系统以及监控摄像系统。该单位同时还成立了由9名成员组成的赤颈鹤管理和照料小组，其中2名兽医负责24小时值班，并在照料赤颈鹤过程中与国际专家紧密配合。

除工业饲料外，鸟栖国家公园还为赤颈鹤群补充了多种天然食物，力争恢复赤颈鹤的自然野性习性。兽医和疫病防控工作也得到严格落实等。

在取得初步成果的基础上，2026年，鸟栖国家公园计划再接收6只幼年赤颈鹤，其中包括2只雄鹤和4只雌鹤，每只体重约为5.3至6.7公斤。目前，濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）出入境手续、检疫及运输方案等工作已基本完善，有关单位正与泰国方面协调，即将把这批赤颈鹤运送回越南。

为了有效实施2022—2032年阶段鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展方案，三年多以来，鸟栖国家公园持续积极开展生态系统和赤颈鹤栖息地的修复与恢复工作，致力于恢复和保护昔日同塔梅湿地的生物多样性价值。

鸟栖国家公园总面积超过7300公顷，是现存少数具有昔日同塔梅生态系统典型特征的湿地之一。该地区在生物多样性保护方面具有特殊重要意义，栖息和保存着数百种珍稀植物、水鸟及水生生物等。（完）

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越通社
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